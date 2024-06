Va a fuoco il tetto di un palazzo a Verdello: 17 sfollati, tre appartamenti e due negozi inagibili

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Il tetto di un palazzo è andato a fuoco nelle prime ore di questa mattina, domenica 30 giugno, in via Leonardo da Vinci a Verdello, in provincia di Bergamo. L'incendio sarebbe partito da un appartamento al primo piano dell'edificio, per poi estendersi al tetto degli appartamenti vicini. Non sono ancora note le cause del rogo, che è stato spento dai vigili del fuoco in oltre tre ore di lavoro. Diverse abitazioni sono state dichiarate inagibili, compreso un negozio di kebab al piano terra. Gli sfollati sono in tutto 17.

I vigili del fuoco hanno lavorato per più di 3 ore

L'allarme è scattato intorno alle 6:30 del 30 giugno. Il tetto di una palazzina che ospita appartamenti al primo piano ed esercizi commerciali al piano terra è andato a fuoco per motivi che non sono stati ancora chiariti.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco partiti dalla Centrale di Bergamo, aiutati dai colleghi dei distaccamenti di Dalmine e Zogno e dai volontari di Romano di Lombardia e Gazzaniga. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per oltre tre ore, dopodiché i pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza lo stabile. Con loro, sono intervenuti anche i sanitari del 118 con automedica e ambulanza e la polizia locale.

Sfollate 17 persone

Stando a quanto emerso dalle prime verifiche, l'incendio sarebbe partito da un appartamento al primo piano, quello che si trova sopra al negozio di kebab. Nel giro di pochi minuti, le fiamme si sono estese al tetto delle abitazioni vicine.

In tutto sono stati dichiarati inagibili tre appartamenti, il negozio di kebab e un'altra attività commerciale. Le persone sfollate sarebbero, invece, 17. Non risultano persone ferite o intossicate.