Incendia e distrugge l’auto della polizia locale: individuato il piromane Un’automobile della polizia locale di Corbetta (Milano) è stata distrutta da un incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri: le fiamme sono state innescate da un piromane. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Nella serata di ieri, domenica 21 luglio, un'automobile della polizia locale di Corbetta, comune che si trova in provincia di Milano, è stata distrutta da un incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Fortunatamente non sono stati registrati feriti.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, i fatti sono avvenuti alle 20 di ieri sera. La Citroën C4 era parcheggiata all'interno del posteggio del municipio che si trova in via Carlo Cattaneo. A un certo punto è esploso l'incendio. Sono stati subito chiamati i soccorsi. I vigili del fuoco sono intervenuti con un'autopompa e sono riusciti a domare le fiamme. Fortunatamente queste non hanno interessato altri mezzi o parti dell'edificio. È stata annerita solo una piccola parte della facciata.

I carabinieri hanno invece visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza. E attraverso questo è stato possibile individuare il colpevole. Le fiamme infatti sono state innescate da un piromane: "Il soggetto ha deliberatamente dato fuoco ad una tanica di combustibile lanciata sotto l’auto.Un gesto assurdo e sconsiderato, che poteva avere un epilogo decisamente più drammatico. Il soggetto, già noto, ha sempre ricevuto aiuti e supporto per la sua famiglia dal Comune di Corbetta", ha raccontato il sindaco Marco Ballarini.

"Grazie di cuore ai Vigili del Fuoco per aver domato l’incendio e ai dipendenti comunali subito accorsi sul luogo per ripristinare i sistemi.Ora il colpevole dovrà rispondere agli inquirenti e alla giustizia per i danni causati a tutta la nostra Comunità. Sì, perché l’auto era del Comune, e questo danno l’ha subito e pagato tutta la cittadinanza".