Uomo trovato legato a un'auto incendiata e senza vita: "Gesto volontario sotto casa della ex" L'uomo, 67 anni, avrebbe appiccato da solo il rogo legandosi a un palo della segnaletica nei pressi dell'abitazione della ex compagna a Cornaredo (Milano). La donna, scesa in strada per il gran trambusto, è ora in stato di shock.

Intorno alle 5 di stamattina domenica 28 luglio i soccorritori dell’Areu, una squadra di vigili del fuoco e i carabinieri di Cornaredo (Milano) sono intervenuti in via Cavour per l’incendio di una autovettura. All’esterno del veicolo hanno trovato però anche un uomo di nazionalità romena, N.C., 67 anni, deceduto e legato con una catena tra l’auto in fiamme e il palo di un cartello stradale.

Le fiamme sono state domate in pochi minuti dai pompieri. Ma resta ancora tutta da ricostruire la vicenda che alle prime luci dell'alba ha scosso l'intera comunità di residenti: ai militari spettano ora tutti gli accertamenti del caso. L’ipotesi più plausibile, al momento, è quella gesto volontario.

Secondo le ricostruzioni iniziali, l‘uomo avrebbe infatti appiccato da sé il rogo per poi legarsi a un palo della segnaletica stradale nei pressi dell'abitazione della ex compagna, forse come gesto di rappresaglia. La donna, scesa in strada dopo aver sentito il trambusto di soccorritori e abitanti del quartiere, versa ora in stato di profondo shock.