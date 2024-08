video suggerito

Si schianta a Bellagio contro il guard rail e abbandona l'auto: sulla portiera trovate tracce di sangue Un'auto si è schiantata nella notte tra l'11 e il 12 agosto a Bellagio (Como). Il conducente, però, ha abbandonato il veicolo ed è fuggito. Su una portiera sono state trovate tracce di sangue.

A cura di Enrico Spaccini

L'auto finita fuori strada e abbandonata a Bellagio (foto da vigili del fuoco)

I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 agosto all'incrocio tra via per Lecco e via San Vito a Bellagio, il comune in provincia di Como, per un incidente stradale. Un'auto era finita fuori strada, oltre il guard rail, con la parte anteriore del tutto sfasciata. Al suo interno, però, non c'era nessuno .Le forze dell'ordine hanno rinvenuto alcune tracce di sangue su una portiera, segno che il conducente si è ferito nell'incidente. Il veicolo, inoltre, è risultato intestato a una società di noleggio e ora si sta cercando di risalire all'intestatario del contratto.

Lo schianto contro il guard rail

L'incidente è avvenuto intorno alle 23:45 dell'11 agosto, lungo la strada statale 583 all'altezza di una curva. L'ipotesi è che il conducente abbia sbandato, forse per l'alta velocità, ma che comunque abbia fatto tutto da solo.

Non è escluso che fosse sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti, cosa che spiegherebbe la fuga dopo l'impatto. I vigili del fuoco hanno dovuto usare un flessibile per tagliare le parti in ferro del guard rail sfondato che bloccavano il veicolo.

Le tracce di sangue sulla portiera

L'auto, una Citroen, aveva la parte anteriore completamente distrutta. Al suo interno, le forze dell'ordine intervenute sul posto hanno trovato una traccia di sangue lasciata su una portiera. Stando alle prime informazioni, nessuno parrebbe essersi recato al pronto soccorso nelle ore successive all'incidente con ferite compatibili. È probabile, dunque, che il conducente si sia ferito in modo non grave, al punto che potrebbe essersi medicato da solo.

Non è chiaro quante persone fossero all'interno della vettura. Da una prima verifica, è emerso subito come l'auto sia di proprietà di una società di noleggio. Per questo motivo, la prima pista da seguire per gli investigatori è quella del contratto di noleggio. Nel frattempo, l'auto è stata rimossa.