Ladro entra in un appartamento, il proprietario lo sorprende e lo accoltella: è grave Il proprietario di un appartamento di Milano ha accoltellato un ladro che si era intrufolato in casa sua. Il malvivente è stato trovato in strada sanguinante: è stato portato all’ospedale Niguarda dove è ricoverato in terapia intensiva. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Ilaria Quattrone

Nella notte tra ieri, giovedì 25 luglio, e oggi, venerdì 26 luglio il proprietario di un appartamento di Milano ha sorpreso un ladro. Tra i due è nata una colluttazione finita con l'accoltellamento dell'uomo che si era intrufolato nell'abitazione. Quest'ultimo è stato ricoverato d'urgenza in ospedale.

La dinamica

Sono ancora poche le informazioni relative all'accaduto. Nella notte un uomo è infatti entrato all'interno di una casa che si trova in via Mac Mahon al civico 119. Il suo obiettivo era quello di commettere un furto. Una volta all'interno, è stato sorpreso dal proprietario, un uomo di 48 anni, che si è svegliato probabilmente per i rumori. Tra i due è nata una colluttazione. Il 48enne ha poi preso un coltello dalla cucina e ha colpito il malvivente: lo ha accoltellato all'addome.

Il ladro è ricoverato in terapia intensiva

Invece di chiamare gli operatori sanitari del 118, è tornato a dormire. Il presunto ladro è riuscito a scappare, ma dopo poco si è accasciato in strada a causa della profonda ferita. Sono stati chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici. Questi ultimi lo hanno trasferito d'urgenza all'ospedale Niguarda. Attualmente l'uomo, di cui non si conosce l'identità, è ricoverato in terapia intensiva: non sarebbe in pericolo di vita.

Nel frattempo sul caso indagano gli agenti della Questura di Milano. Gli investigatori hanno svolto tutti i rilievi del caso e stanno ricostruendo l'esatta dinamica per accertare eventuali responsabilità.