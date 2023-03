Milano-Sanremo 2023, il percorso e le strade chiuse in Lombardia il 18 marzo Domani 18 marzo 2023 è il giorno della corsa di ciclismo Milano-Sanremo, arrivata alla sua 114esima edizione. Il via è previsto alle 10.10 da Abbiategrasso. I comuni interessati al passaggio della gara hanno previsto strade chiuse: i principali lombardi sono Abbiategrasso, Pavia, Voghera e Casteggio.

A cura di Giorgia Venturini

Domani 18 marzo torna la corsa ciclistica Milano-Sanremo, giunta ormai alla sua 114esima edizione. I concorrenti prenderanno il via alle 10.10 da Abbiategrasso, alle porte di Milano, per arrivare qualche ora dopo alla città dei fiori in Liguria. Per permettere la corsa in totale sicurezza sono previste modifiche alla viabilità: i comuni interessati hanno provveduto alla chiusura di strade interessante nel percorso della gara. I principali paesi lombardi sono Abbiategrasso, Pavia, Voghera e Casteggio.

Il percorso della corsa di ciclismo da Milano a Sanremo

La gara ciclistica, ormai una tradizione nelle regioni del Nord Ovest d'Italia, prevede un percorso che attraversa alcuni comuni della Lombardia. Tra questi Abbiategrasso, dove appunto avverrà la partenza, Pavia, Casteggio e Voghera. Ecco nel dettaglio tutte le tappe lombarde.

I ciclisti dopo aver lasciato Abbiategrasso percorreranno le strade che attraversano Morimondo, Besate e Motta Visconti per poi immettersi sulla statale 526 fino a Pavia. I corridori attraverseranno i comuni di Bereguardo e Torre d'Isola dove arriveranno mezzora dopo la partenza. Quindi l’ingresso a Pavia, per poi proseguire verso Ponte del Po fino a Casteggio e Voghera. Poi si entrerà in Piemonte attraversando anche Pontecurone e Tortona. Infine si arriverà in Liguria dove si percorrerà parte della costa fino ad arrivare a Sanremo.

Le strade chiuse per la Milano-Sanremo il 18 marzo 2023

Tante le strade chiuse e il divieto di circolazione nei comuni interessati dalla gara. Ad Abbiategrasso il Comune ha previsto il divieto di circolazione. Per tutta la mattina non si potrà accedere in piazza Samek, via Catteneo nel tratto tra piazza Mussi e via Pavia/corso San Martino, piazza Mussi, via Donatori di Sangue, via Sauro fino a via Mentana, via De Amicis nel tratto tra via Dell'Uomo e via Mentana, viale Dell'Uomo nel tratto tra via Correnti piazza Mussi, via Ticino nel tratto tra via Dell'Uomo e via Einstein, via Morandi nel tratto tra via Ticino e via De Amicis, piazza Cavour, via Annoni, via Solferino, corso XX Settembre.

A Pavia le strade interessate sono soprattutto via Abbiategrasso, via Tibaldi, via Adda, via Riviera, via Manzoni, piazzale Minerva, viale Libertà, via Giulietti e via Bramante. Durante il passaggio della corsa è vietata la circolazione per poi il traffico automobilistico tornare alla normalità subito.

A Voghera saranno chiuse alle auto le vie Piacenza, via Amendola, piazzale Quarieri, via Emilia, piazza Meardi, corso Rosselli, via Tortona.

A Casteggio il tratto interessato alla gara è via Milano, via Emilia, piazza Cavour, via Torino.