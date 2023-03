Chiara Ferragni, il safari in Sudafrica è wild con la sciarpa “ghepardo” Chiara Ferragni è volata in Sudafrica per fare un safari con amici e colleghi. Sebbene il suo bagaglio sia stato smarrito, è riuscita lo stesso ad apparire trendy con un look causal e “wild”.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni si è presa una temporanea pausa dal lavoro dopo gli ultimi mesi particolarmente movimentati e stressanti. L'avevamo lasciata alle prese con una reunion con i compagni d'avventura sanremese Amadeus e Giovanna Civitillo, ora la ritroviamo in Sudafrica con amici e colleghi. Per quale motivo ha organizzato un viaggio simile, lasciando Leone e Vittoria a casa con papà Fedez? Era dal 2020 che aveva tutto prenotato ma è stata costretta a rimandare a causa della pandemia. Oggi però ha finalmente realizzato il suo sogno di fare un safari nel bel mezzo della savana africana e non potrebbe essere più felice. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare un look "a tema"?

Il look a tema safari di Chiara Ferragni

Nel secondo giorno di safari Chiara Ferragni ha dimostrato di non avere rivali in fatto di stile, riesce sempre a essere "a tema" con l'evento a cui partecipa anche quando si ritrova ad affrontare qualche piccolo "inconveniente". La sua valigia è stata smarrita ma, nonostante ciò, è apparsa super trendy al fianco di tutto il suo team. Al motto di "Il mio primo safari è folle finora" si è immortalata sullo sfondo di un meraviglioso tramonto africano con indosso un cappellino con la visiera di Saint Laurent e una maxi sciarpa decorata all-over con la stampa ghepardo sui toni del nero e del marrone, dettaglio che ha aggiunto un tocco davvero wild al total look.

Chiara Ferragni con jeans Levi’s e stivali Bottega Veneta

Perché Chiara Ferragni ha riciclato jeans e stivali

Per il resto Chiara ha un tantino "peccato" in fatto di originalità. Complice il fatto che ha dovuto arrangiarsi con i pochi capi portati nel bagaglio a mano, ha riciclato i jeans a vita bassa indossati durante il viaggio, abbinandoli a una t-shirt crop bianca e con le maniche lunghe portata senza reggiseno. Ha lasciato gli addominali in vista ma in serata ha preferito coprirsi prima con una felpa col cappuccio, poi con un bomber militare in pieno stile safari. Non sono mancati gli anfibi neri di Bottega Veneta e i gioielli scintillanti della sua collezione. Prima o poi l'imprenditrice potrà di nuovo "stringere tra le braccia" il bagaglio che è andato smarrito durante il volo?