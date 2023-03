Chiara Ferragni in Sudafrica: quanto costa il viaggio safari Chiara Ferragni è partita con gli amici per il Sudafrica, dopo tre anni d’attesa dovuti al covid, in un viaggio safari all’insegna del lusso e dell’avventura.

A cura di Clara Salzano

Chiara Ferragni in viaggio safari

Dopo tre anni d'attesa, Chiara Ferragni è partita con gli amici per il Sudafrica. Il viaggio era previsto per marzo 2020 ma a causa del covid è stato rimandato al 2023: "Tre anni dopo siamo finalmente qui e non ci posso credere", ha scritto Chiara Ferragni sui suoi social. L'occasione è il compleanno della migliore amica della nota imprenditrice, Chiara Biasi, che ha organizzato una vacanza all'insegna della natura e dell'avventura.

Il gruppo di viaggio di Chiara Ferragni in Sudafrica

Per il viaggio safari in Sudafrica Chiara Ferragni con gli amici ha scelto di alloggiare in un safari lodge che prevede lussuose strutture immerse nella natura e safari organizzati per avvistare la fauna locale. Il gruppo soggiorna al Mhondoro Safari Lodge & Villa, un lussuoso lodge e villa safari privato a cinque stelle situato all'interno della Welgevonden Game Reserve, nel distretto di Waterberg, nella provincia di Limpopo, in Sudafrica, dove non c'è malaria.

Il Mhondoro Safari Lodge & Villa

Il Mhondoro Safari Lodge & Villa dista meno di tre ore di auto o di un'ora di volo dall'aeroporto di Johannesburg e immerge i propri ospiti nella savana africana. Si tratta dell'unico safari lodge a 5 stelle del suo genere, diventato famoso per il collegamento principale del lodge principale con un tunnel all'area dove gli animali si abbeverano alla pozza, di fronte alla struttura, in modo da rendere la visita sempre sicura.

I lodge del Mhondoro Safari Lodge & Villa

Ci sono diversi alloggi disponibili al Mhondoro Safari Lodge & Villa che vanno dalle camere alle suite fino alle ville ad uso esclusivo per sei, diciotto o ventiquattro persone con piscina privata, palestra privata, spa, sala yoga, chef e maggiordomo dedicati oltre ad un veicolo privato per i tour di esplorazione.

Il bagno di uno degli alloggi

Il costo per una notte presso il resort nella savana varia dai 340 euro circa per una camera con trattamento completo ai 2.900 della villa per sei persone mentre quelle più esclusive prevedono un costo su richiesta.