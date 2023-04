Chiara Ferragni, il safari continua in pigiama: visita la casa sull’albero col completo a righe Continua il safari in Sudafrica di Chiara Ferragni. Nelle ultime ore ha mostrato la casa sull’albero nel resort in cui soggiorna, approfittandone per sfoggiare un look “pigiama” a righe gialle.

Chiara Ferragni si sta godendo il meritato relax dopo aver vissuto dei mesi particolarmente stressanti tra l’impegno a Sanremo e i problemi di salute di Fedez. La scorsa settimana è volata in Sudafrica con gli amici, realizzando uno dei suoi più grandi sogni: fare un safari nel bel mezzo della savana. Aveva prenotato il viaggio alla fine del 2019 ma purtroppo è stata costretta a rimandarlo per ben 3 anni a causa della pandemia. Oggi ha finalmente trasformato il desiderio in realtà e sui social non ha potuto fare a meno di documentare le sue giornate tra avvistamenti di meravigliosi animali e bagni in piscine immerse nella natura. Nelle ultime ore ha visitato anche un’iconica casa sull’albero, approfittandone per sfoggiare un look all’ultima moda.

La casa sull'albero nel resort in Sudafrica

Nelle ultime ore Chiara Ferragni ha mostrato un angolo particolare e suggestivo del resort di lusso in Sudafrica in cui sta soggiornando: la struttura è dotata di una vera e propria casa sull’albero. Si tratta di una struttura totalmente in legno costruita tra i rami da cui poter guardare ancora più da vicino gli animali della savana, non è dotata di elettricità, ha solo una camera da letto (con tanto di zanzariera a baldacchino) e un terrazzino esterno senza copertura. Niente armadio e niente servizi, semplicemente un materasso, un cuscino, un bagno “improvvisato” e un angolo salotto con poltrone e tavolino.

Chiara Ferragni in Etro

Il completo a righe di Chiara Ferragni

Per rendere l’esperienza davvero unica Chiara Ferragni non ha rinunciato allo stile. Dopo i look leopardati in pieno “safari mood”, ora ha lasciato spazio al glamour ma senza rinunciare a un tocco sauvage. Si è rivolta alla Maison Etro, sfoggiando un completino-pigiama decorato con delle righe verticali in diversi toni del giallo, dal color canarino al senape.

Il look pigiama di Etro

I pantaloncini sono corti e hanno i bottoni sul davanti come un boxer maschile, mentre la casacca è una camicetta oversize con le taschine sul petto. Anfibi stringati in camoscio tabacco, occhiali da sole Ray-Ban e le immancabili collane scintillanti della Chiara Ferragni Collection: l’imprenditrice ha illuminato il safari con un outfit ispirato ai “look da notte” che di sicuro spopolerà in primavera.