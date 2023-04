Chiara Ferragni come una Venere: il primo bagno in topless è in mezzo alla natura I capelli mossi al naturale, l’espressione beata e la natura lussureggiante alle sue spalle: Chiara Ferragni si gode un anticipo d’estate in Sudafrica.

A cura di Beatrice Manca

C0sa c'è di meglio, dopo un lungo inverno fitto di impegni lavorativi, che rigenerarsi in mezzo alla natura incontaminata? Chiara Ferragni da diversi giorni si trova in Sudafrica per un safari di lusso: un viaggio sognato da molto tempo e rimandato per via della pandemia. Ora che è riuscita a partire si sta godendo al massimo l'avventura e, tra un giro in jeep e l'altro, si rilassa nella sua "piscina privata" in pietra naturale, facendo il primo bagno della stagione in topless.

Il bikini con i nodi di Chiara Ferragni

Anche in mezzo alla natura l'imprenditrice non rinuncia allo stile: ora che ha ritrovato il suo bagaglio smarrito in viaggio ha sfoggiato diversi look animalier e ci ha regalato un'anteprima dei costumi più cool della prossima estate. Dopo il bikini intrecciato iridescente, Chiara Ferragni ha indossato un due pezzi coordinato rosa con una stampa ‘nautica' con nodi color verde fluo che formano dei cuori. Si tratta di un modello con reggiseno push up del suo brand, che nel corso degli anni si è allargato con nuove linee, dai gioielli ai costumi da bagno.

Chiara Ferragni con un bikini Chiara Ferragni Brand

Chiara Ferragni mostra i tatuaggi in topless

Per rilassarsi al massimo nelle piscine del resort dove alloggia, Chiara Ferragni ha scelto di fare il bagno in topless, immortalandosi in un momenti di assoluto relax. I capelli mossi al naturale, l'espressione beata e la natura lussureggiante alle sue spalle: sembra davvero una ninfa, una moderna Venere al bagno. Per evitare problemi con la policy di Instagram sulla nudità femminile (in particolar modo sui capezzoli) ha coperto il seno con le mani, lasciando intravedere i tatuaggi sulle costole, di cui uno con la scritta "Luce".

Chiara Ferragni con il tatuaggio Luce

Non è la prima volta che l'imprenditrice digitale si mostra in topless, anzi: Chiara Ferragni è una vera paladina di body positivity e una fiera sostenitrice del movimento "Free The Nipple". Dopo la giornata di relax in piscina l'influencer ha concluso il safari avvistando leoni e ghepardi. La vacanza però sta per finire: tra poche ore l'intera comitiva tornerà a casa, ma con il ricordo di un viaggio incredibile negli occhi.