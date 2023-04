Alessia Marcuzzi e il ritorno dei sandali a doppia fascia: in estate si abbinano alla tuta Alessia Marcuzzi è volata a Dubai e ne ha approfittato per dare una piccola anticipazione dell’estate. Niente tubini e tacchi alti, ha preferito la comodità di tuta e sandali a doppia fascia.

A cura di Valeria Paglionico

Alessia Marcuzzi si è concessa una mini vacanza con la figlia Mia, approfittando della pausa di Pasqua per lasciare temporaneamente Roma. Ha "staccato la spina" ed è volata a Dubai, è lì che sta trascorrendo le sue giornate a partire dallo scorso weekend, suscitando l'invidia di tutti i fan che non vedono l'ora che arrivi l'estate. Complici le temperature calde del luogo, la conduttrice ha rispolverato alcuni dei suoi look freschi e sbarazzini per la bella stagione, dalle catsuit sensuali ai costumi da bagno spazio a micro jumpsuit e caftani dall'animo hippie. Nelle ultime ore, però, ha lasciato spazio alla comodità, rilanciando uno degli accessori che hanno spopolato nelle scorse estati.

Alessia Marcuzzi in versione cozy

Non è la prima volta che Alessia Marcuzzi si mostra in versione casual, lo aveva già fatto nelle scorse settimane durante un pranzo domenicale con gli amici, ma di solito durante le sue vacanze a Dubai aveva sempre puntato tutto su sensuali tubini e tacchi alti. Ora le cose sembrano essere cambiate e a dimostrarlo è il look che ha sfoggiato di recente: sullo sfondo dello skyline della città ha posato con pantaloni della tuta, per la precisione il modello acetato Adidas con le tre righe laterali, una canotta bianca e una camicia portata sbottonata e "disordinata". Ha poi completato il tutto con un paio di occhiali da vista con le lenti azzurre e la montatura doppia e scura in stile nerd.

Alessia Marcuzzi con la tuta Adidas

Le scarpe must di Alessia Marcuzzi

A fare la differenza nell'outfit cozy e casual di Alessia sono stati gli accessori, dal marsupio di pelle bianca portato a tracolla come negli anni '90 alle scarpe. Niente décolleté, stivali o mules col tacco, ha preferito dei sandali raso terra, per la precisione il modello che ha spopolato durante le precedenti estati: quelli in gomma, a doppia fascia sul collo del piede e cinturino dietro al tallone. I suoi sono bianchi e con la suola chunky ma per essere trendy si può anche osare un po' di più con i colori. Torneranno a essere il must della bella stagione anche nel 2023? L'unica cosa certa al momento è che la conduttrice sembra amarle alla follia: in quanti prenderanno ispirazione da lei per i loro primi outfit dal mood estivo?

