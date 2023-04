Alessia Marcuzzi cambia stile: addio tacchi, sceglie la comodità delle sneakers iconiche Il weekend di Alessia Marcuzzi è stato all’insegna del relax ma non per questo ha rinunciato allo stile. Per pranzare fuori con gli amici ha mixato comodità e glamour: ecco il look che si rivelerà perfetto per la primavera.

A cura di Valeria Paglionico

Alessia Marcuzzi si sta godendo il totale relax dopo il successo di Boomerissima, il programma di Rai 2 che ha segnato il suo ritorno in tv dopo anni di pausa dai riflettori. Nelle ultime settimane è rimasta chiusa in casa a causa di una brutta influenza ma ora è guarita e ha ricominciato ad affrontare la quotidianità con la verve contagiosa che da sempre la contraddistingue. Ha detto addio ai capelli spettinati e “casalinghi”, ha fatto visita al parrucchiere poco prima del weekend e subito dopo si è data al divertimento con gli amici. Come ha trascorso la domenica? A pranzo fuori, approfittandone per rivelare il suo nuovo stile, un adorabile mix tra glamour e sporty.

Alessia Marcuzzi abbina i jeans al blazer

Quale migliore occasione della domenica per concedersi un pranzo a base di pesce in compagnia degli amici? È proprio quanto fatto da Alessia Marcuzzi, che sui social ha documentato tutti i dettagli della giornata con foto e Stories. Per l’occasione ha dato il meglio di lei in fatto di look, fondendo alla perfezione comodità e trend del momento. Ha abbinato un paio di jeans di Edwin dalla linea dritta e a vita alta a una felpa color sabbia di American Vintage, un modello oversize portato leggermente dentro i pantaloni, così da lasciare in vista il cinturone di pelle. Niente giacche sportive, ha preferito un classico blazer total black di Maison Margiela, così da aggiungere un tocco chic al completo dall’animo casual.

Alessia Marcuzzi col blazer sui jeans

I calzettoni portati a vista sono il must della primavera

A fare la differenza nell’outfit di Alessia Marcuzzi sono state le scarpe. Sebbene abbia abituato i fan ai suoi tanto amati tacchi a spillo, questa volta ha cambiato radicalmente registro. Ha indossato un paio di sneakers black&white, per la precisione le iconiche Samba firmate Adidas, le ha abbinate a un paio di calzettoni di spugna bianchi di MVP Wardrobe, stando bene attenta a lasciarli in vista come impone la tendenza del momento. Non ha rinunciato al dettaglio prezioso, un braccialetto della collezione Love di Cartier, e a un accessorio in pieno stile anni ’80-‘90, il marsupio portato “a tracolla” sulla spalla. In quante prenderanno ispirazione da lei per la primavera?