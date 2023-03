Alessia Marcuzzi scherza sui capelli spettinati: “Ho in testa una scopa di saggina” In tuta, struccata e coi capelli in disordine: si è mostrata così Alessia Marcuzzi che ha ironizzato: Alzi la mano chi ha in testa una scopa di saggina come me.

A cura di Giusy Dente

Alessia Marcuzzi negli anni è quasi sempre rimasta fedelissima alla sua iconica chioma bionda. Certo, non è mancato qualche colpo di testa durante la carriera, in cui magari ha sperimentato sfumature più chiare o più scure, oppure ha optato per tagli più corti. Proprio in questo momento si trova in una fase di indecisione: ha anzi chiesto consiglio ai fan, domandando espressamente se fare o meno un salto dal parrucchiere di fiducia per una spuntatina. Solitamente frequenta i saloni della catena Aldo Coppola. Al momento le celebrities si stanno lasciando tutte conquistare dal caschetto: è l'acconciatura più trendy della primavera, che dominerà sicuramente nei prossimi mesi dopo aver conquistato anche le passerelle della Fashion Week. Cosa deciderà di fare la conduttrice? Intanto davanti allo specchio non smette mai di scherzare e ironizzare sulla sua immagine.

Alessia Marcuzzi pronta a cambiare hair look

Dopo oltre un anno lontano dal piccolo schermo, Alessia Marcuzzi è tornata in tv con un programma tutto suo. Boomerissima si è rivelato un successo al punto che la Rai ha deciso di prolungare il numero delle puntate, che difatti sono state più di quelle preventivate all'inizio. La conduttrice prima del debutto si è concessa un cambio hair look: dopo alcuni mesi di capelli castani (scuriti prima dell'estate) è tornata alle sfumature caramello, proprio in vista della prima puntata del suo show. Adesso Boomerissima è terminato, ma si tratta solo di uno stop momentaneo.

La conduttrice ha superato a pieni voti la prova del ritorno in tv. Il programma, basato su sfide generazionali a suon di musica e danza, sembra che avrà una seconda stagione. Dovrebbe tornare in palinsesto il prossimo anno. Nel frattempo, la 50enne continuerà a portare avanti i suoi progetti da imprenditrice, gli stessi che l'hanno tenuta occupatissima nei mesi precedenti. Ha infatti lanciato con successo un marchio di borse e una linea di prodotti beauty.

Alessia Marcuzzi scherza sui capelli

In Boomerissima, Alessia Marcuzzi si è imposta con la sua personalità frizzante. È una donna che ha sempre puntato molto sull'ironia, caratteristica che non l'ha mai abbandonata e che ha sempre usato rivolgendola anche su se stessa. I fan la seguono sui social, nella sua quotidianità, anche per questo. Si mostra durante gli impegni di lavoro, ma anche nei momenti di vita familiare, spesso in compagnia della figlia Mia, tra balletti e imitazioni.

Non ha problemi a farsi vedere struccata, senza filtri e coi capelli in disordine. Anzi, sa scherzare anche su questi! Ha paragonato la folta chioma bionda a una scopa di saggina! Spesso il pubblico è abituato a vederla coi capelli liscissimi o acconciati in ricci morbidi, ma come testimoniano le foto del passato, di quando era adolescente, i suoi capelli naturali sono proprio mossi e vaporosi. "Alzi la mano chi ha in testa una scopa di saggina come me!" ha scritto sui social. E c'è chi ha fatto anche di più, paragonando simpaticamente la chioma voluminosa al pelo del suo cagnolino!