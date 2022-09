Alessia Marcuzzi cambia look: ora ha le sfumature caramello sui capelli scuri Alessia Marcuzzi è tornata dal parrucchiere ma questa volta per cambiare colore. Se fino a ieri aveva portato i capelli scurissimi, ora ha aggiunto delle adorabili sfumature caramello.

A cura di Valeria Paglionico

Alessia Marcuzzi si è presa una pausa dalla tv da oltre un anno ma ora sta per tornare a lavoro. Qualche mese fa è stata tra le protagoniste dell'evento di presentazione dei palinsesti Rai ed è proprio lì che ha annunciato che presto avrà un programma tutto suo intitolato Boomerissima. Certo, al momento il debutto è stato rimandato di qualche mese, ma è chiaro che la conduttrice non vede l'ora di ricominciare. Non sorprende, dunque, che a pochi giorni dall'inizio dell'autunno abbia voluto fare visita al parrucchiere, così da arrivare prontissima al momento in cui ritornerà ufficialmente di fronte i riflettori: ecco il suo nuovo hair look.

Alessia Marcuzzi dice addio alla chioma monocromatica

Siamo sempre stati abituati a vedere Alessia Marcuzzi con i capelli biondissimi fin dagli esordi della carriera ma negli ultimi tempi aveva cambiato radicalmente registro. Per la prima volta dopo anni la conduttrice aveva sfoggiato dei capelli scuri sui toni del castano, apparendo ugualmente splendida e glamour, anche se decisamente trasformata rispetto al passato. Ora ha deciso di tornare (almeno in parte) alle origini. Qualche giorno fa aveva fatto visita al parrucchiere (con tanto di mocassini trendy) ma solo nelle ultime ore ha stravolto la sua acconciatura. Sebbene abbia lasciato invariato il taglio medio e scalato, ha aggiunto un tocco di novità al colore.

Alessia Marcuzzi con le sfumature caramello

Il nuovo hair look di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi è tornata dal parrucchiere dopo pochi giorni dalla precedente visita, per la precisione in uno dei saloni della catena Aldo Coppola, e ha rivoluzionato il suo hair look. Ha detto addio alla chioma monocromatica castano scuro, ha aggiunto delle adorabili sfumature caramello sulle punte, così da rendere più luminosa la sua immagine. Ha mostrato il risultato finale sui social, realizzando foto e video in primo piano sui capelli fluenti e leggermente ondulati. In quante prenderanno ispirazione dai suoi colpi di luce per rendere l'autunno un tantino più "splendente"?