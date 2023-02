Occhi dark e capelli a caschetto: i trend beauty dalla Milano Fashion Week per l’inverno 2023 Dal caschetto più trendy del momento ai tagli cortissimi, passando per occhi dark e delineati con l’eye-liner: i beauty look della Milano Fashion Week che saranno di tendenza quest’autunno.

A cura di Federica Ambrogio

Sulle passerelle della Milano Fashion Week abbiamo visto sfilare non solo i trend dedicati a moda e abbigliamento, ma anche le tendenze trucco e capelli per il prossimo Autunno Inverno. Se da un lato non manca l'intramontabile nude look come quello visto sulla passerella di Max Mara, etereo e luminoso, dall'altra gli occhi diventano protagonisti con ombretti scuri, eye-liner e matite XL che delineano lo sguardo: un look scelto da diversi stilisti, da Antonio Marras a Roberto Cavalli, passando per Etro e Genny. In fatto di capelli spopolano il bob più trendy del momento come quello visto sulla passerella di Alberta Ferretti e i tagli cortissimi e mascolini come i look delle modelle di N21. Ecco i beauty look più belli visti durante le sfilate della settimana della moda milanese.

Il ritorno della frangia

Sulla passerella di GCDS abbiamo visto trionfare la frangia: fitta, piena e geometrica da portare con un taglio dalle linee precise e squadrate, oppure lunga e spettinata, a tendina, perfetta sia con i capelli lunghi che con i tagli più corti e spettinati.

La frangia sulla passerella di GCDS

Occhi dark e delineati

Il grande trend del prossimo autunno inverno vedrà ancora una volta gli occhi protagonisti: ombretti dark, smokey eyes intensi, eye-liner XL che colorano la palpebra. Antonio Marras ha proposto uno smokey eyes in verione wet e smudge, sbavato ad hoc che dona al look un effetto estremamente intenso. Anche Roberto Cavalli punta sullo smokey eyes, sfumato e magnetico. Genny rilancia l'eye-liner in versione XL che colora tutta la palpebra mobile definendola verso l'esterno.

Gli occhi dark sulla passerella di Roberto Cavalli e Genny

Il taglio corto e mascolino

Tra i tagli di capelli spopolano i look cortissimi e mascolini, come quelli visti sulle passerelle di N21, Sportmax e Act N°1. Buzz cut con capelli millimetrici, pixie cut cortissimi e bowl cut saranno ancora al centro delle tendenze capelli dell'autunno.

I look corti e mascolini alla Milano Fashion Week

L'eyeliner, dal tradizionale al reverse

Se da un lato gli occhi sono dark e intensi, dall'altro non mancano gli eye-liner più sottili e minimal. Moschino sceglie infatti un micro eye-liner, definendo solamente la parte finale dell'occhio con una linea ultra sottile, mentre Anterprima concentra l'attenzione sul classico eye-liner in versione allungata. Philosophy invece sceglie invece il reverse eye-liner, delineando la palpebra inferiore.

Il micro eye–liner di Moschino

Il bob sbarazzino

Da quantoChiara Ferragni è apparsa a Sanremo con il nuovo taglio di capelli non si parla d'altro: il bob sarà senza dubbio una tendenza chiave del 2023 in fatto di capelli. Lo abbiamo visto infatti anche in passerella, da Alberta Ferretti a Philosphy, fino a N21: mosso, liscio, con la scriminatura centrale oppure laterale o ancora con un effetto wet.

Il bob sulla passerella di Alberta Ferretti e Philosophy

L'intramontabile nude look

Non può di certo mancare poi il nude look, un make up intramontabile: per l'autunno inverno 2023 diventa etereo, minimal ed essenziale, estremamente pulito ed elegante come quello proposto da Max Mara e Blumarine.