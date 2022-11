Mia Facchinetti imita Alessia Marcuzzi: il look “rubato” dall’armadio della mamma vale 2mila euro Alessia Marcuzzi è tornata a casa dopo il viaggio a Dubai con le amiche e ha continuato a festeggiare il suo 50esimo compleanno. La protagonista della serata, però, è stata sua figlia Mia Facchinetti, che le ha “rubato” il look griffato per imitarla.

Alessia Marcuzzi è appena tornata da Dubai, è lì che ha organizzato un mini viaggio con le amiche per festeggiare il suo 50esimo compleanno. Abiti cut-out, sandali alla schiava, bagni in bikini: la conduttrice negli ultimi giorni ha fatto sognare i followers dando una piccola anticipazione dell'estate. Ora per lei la "pacchia" è finita ed è arrivato il momento di riprendere la normale quotidianità. Ieri sera, però, altri amici le hanno organizzato un piccolo party casalingo per continuare a festeggiare l'importante traguardo e, come da tradizione, tutto è stato documentato sui social. La vera protagonista della festa? La piccola Mia Facchinetti, che ha messo in mostra le sue doti da futura showgirl.

Mia Facchinetti e le "prove" da showgirl

Mia Facchinetti sta crescendo e giorno dopo giorno diventa sempre più bella e adorabile. Il dettaglio che non può passare inosservato? È praticamente la fotocopia della mamma. Da lei sembra aver ereditato anche la simpatia e lo ha dimostrato ieri sera durante il party casalingo organizzato in onore di Alessia. Nel bel mezzo della cena, infatti, la ragazzina è andata a cambiarsi e, dopo aver "rubato" un look griffato della mamma, ha cominciato a imitarla con tanto di smartphone alla mano. Il risultato è stato esilarante, tanto che la conduttrice non ha potuto fare a meno di immortalarla con accanto la didascalia "Poi arriva lei con la mia imitazione".

Mia imita Alessia Marcuzzi

Il look griffato di Mia

Già in passato Mia aveva preso in prestito alcuni capi di abbigliamento della mamma ma questa volta lo ha fatto appositamente per imitarla. La cosa particolare è che ha puntato su abiti e accessori iper griffati.

La t–shirt di Celine

La piccola di casa Marcuzzi ha infatti abbinato una t-shirt crop e over di Celine, per la precisione il modello bianco con il maxi logo sul petto (prezzo 420 euro), a un paio di bermuda Gucci, quelli decorati con l'iconica stampa jacquard con la doppia G (790 euro). Per completare il tutto ha scelto un paio di occhiali da sole da diva e le sneakers Screener color panna con le righe rosse e verdi sempre di Gucci (prezzo 790 euro). Insomma, a quanto pare la figlia di Alessia adora le griffe: da grande diventerà un'icona fashion come la mamma?