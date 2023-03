Alessia Marcuzzi con i capelli corti, chiede consiglio ai fan per il cambio look: “Taglio di nuovo?” Alessia Marcuzzi sta pensando di cambiare look e ha chiesto consiglio ai fan sul da farsi. Deve tagliare i capelli oppure no?

A cura di Valeria Paglionico

Alessia Marcuzzi ha appena portato a termine l'esperienza al timone di Boomerissima, il programma di Rai 2 che ha segnato il suo ritorno in tv dopo un lungo periodo di pausa e che, visto l'enorme successo di tutte le puntate, è stato già riconfermato per una seconda edizione. La conduttrice ora si gode il relax dopo i mesi di preparazione e di prove ma sta già pensando a qualche piccola novità per dare una svolta alla sua immagine. Sta pianificando un possibile cambio look ma prima di fare qualcosa di drastico ha chiesto consiglio ai fan: deve tagliare i capelli oppure no?

Alessia Marcuzzi è pronta per cambiare look?

Da qualche anno a questa parte Alessia Marcuzzi è rimasta fedele ai capelli lunghi, li porta quasi sempre ondulati, anche se alterna pieghe sciolte a chignon e code di cavallo. Di tanto in tanto, inoltre, si serve anche delle extension per renderli ancora più fluenti (lo aveva fatto, ad esempio, al dopo-Festival di quest'anno, non avendo paura di rimuovere le ciocche finte in diretta). Ora però sta pensato a un taglio netto e potrebbe cambiare drasticamente look nelle prossime ore. Sarà perché ha ritrovato delle sue vecchie foto con la chioma corta o perché il caschetto è il must del momento, ma la cosa certa è che ha chiesto consiglio ai followers sul da farsi.

Alessia Marcuzzi chiede consiglio ai fan

Le vecchie foto di Alessia Marcuzzi col caschetto

Qualche anno fa Alessia Marcuzzi ci ha "dato un taglio" e per diversi mesi ha sfoggiato un adorabile caschetto corto fino al mento. Di solito lo ha portato con le beach waves e la fila molto laterale, rivelando degli ear cuff a cerchio total gold.

Alessia Marcuzzi col caschetto

Che curasse il make-up nei minimi dettaglio o che avesse solo il rossetto, non importa, la presentatrice appariva sempre trendy e sbarazzina con quell'hair look fresco e giovanile. Indecisa sulla possibilità di rinnovarsi, ha lanciato un sondaggio sui social: "Taglio di nuovo?". Le possibili risposte sono "Sì, meglio" oppure "No, no e no", dunque saranno i suoi seguaci a decidere se ha bisogno di fare visita al parrucchiere o meno. Cosa deciderà? L'unica cosa certa è che in ogni versione è sempre splendida.