Alessia Marcuzzi sulla neve in tuta e sneakers: per la vacanza in montagna non rinuncia alle griffe Boomerissima è stato un successone ma, ora che la prima stagione è terminata, per Alessia Marcuzzi è arrivato il momento di rilassarsi. Si sta godendo una vacanza sulla neve con la figlia Mia e, sebbene stia puntando sulla comodità, non rinuncia allo stile e alle griffe.

A cura di Valeria Paglionico

Alessia Marcuzzi sta vivendo un momento d'oro della sua carriera: dopo essere rimasta per quasi 2 anni lontana dai riflettori, è tornata in tv con un programma tutto suo intitolato Boomerissima ed è stato un successone, tanto che la Rai l'ha già riconfermata per una nuova stagione il prossimo anno. Lo scorso martedì era andata in onda l'ultima puntata, in occasione della quale la conduttrice aveva incantato tutti con un adorabile tubino rosa bubble-gum, ma ora per lei è arrivato il momento di darsi al total relax. Da qualche giorno a questa parte è volata in Alta Badia con la figlia Mia e sui social ha rivelato alcuni dei suoi look da montagna all'insegna della comodità.

Alessia Marcuzzi torna a sciare dopo 20 anni

Alessia Marcuzzi si sta rilassando dopo il successo di Boomerissima. Si è concessa una vacanza in montagna con la figlia Mia e, come documentato sui social, ha rimesso gli sci ai piedi dopo che negli ultimi 20 anni li aveva "appesi al chiodo". Il risultato? È stato come se non avesse mai smesso di sciare. Nonostante la neve e le temperature gelide, la conduttrice sembra non avere alcuna intenzione di rinunciare allo stile. Certo, ha lasciato nell'armadio abiti da sera e tacchi a spillo, ma è chiaro che anche in versione comoda e "anti-gelo" riesce a essere sempre sofisticata. Al motto di "Te piaci? Te senti figo? E daje de autoscatto", ha mostrato sui social il suo look da montagna.

Alessia Marcuzzi in Moncler

Il look da neve di Alessia Marcuzzi

Cosa ha indossato per sfidare il gelo? Ha abbinato un maglione bianco a collo alto a un paio di pantaloni della tuta in pieno stile anni '90, un modello acetato in nero con le strisce bianche laterali e delle zip sugli orli lasciate aperte.

Mocler + 8 Palm Angels

Alessia ha completato il tutto con delle sneaker bianche e con un bomber di piume della collezione Moncler Genius, per la precisione quello tricolore realizzato in collaborazione col brand Palm Angels (prezzo 1.390 euro) . Non è mancato un tocco da diva: degli occhiali da sole a mascherina con le lenti scurissime e la montatura doppia in total white. Insomma, la Marcuzzi non ha rivali quando si parla di moda: in quanti imiteranno il suo stile da montagna durante le prossime vacanze sulla neve?