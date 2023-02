Alessia Marcuzzi a Boomerissima: addio al nero, ora è il momento del tubino rosa bubble-gum Boomerissima è tornato dopo la pausa sanremese e ancora una volta Alessia Marcuzzi ha dimostrato di essere un’icona fashion. Niente più total black, ieri sera ha osato con un adorabile tubino rosa bubble-gum.

A cura di Valeria Paglionico

Boomerissima è tornato: dopo essere andato in pausa durante la settimana del Festival di Sanremo, ieri sera è andata in onda una nuova energica puntata su Rai 2 che ha ancora una volta visto sfidarsi le due squadre formate da boomer e millenials. La protagonista indiscussa del programma è la "padrona di casa" Alessia Marcuzzi, che proprio con questa nuova avventura ha ripreso a fare tv dopo essere rimasta a lungo lontana dai riflettori. Sul palco è una vera e propria forza della natura: intrattiene, balla, intervista gli ospiti, il tutto senza rinunciare alla grinta che da sempre la contraddistingue. Non sorprende, dunque, che sia riuscita a conquistare il pubblico, tanto da essersi guadagnata il rinnovo del format anche per una seconda stagione il prossimo anno.

Il look total pink di Alessia Marcuzzi

Ad attirare le attenzioni del pubblico settimana dopo settimana sono soprattutto i look sfoggiati da Alessia Marcuzzi sul palco. Nelle prime puntate aveva dato spazio al total black spaziando tra gonne tutù in stile anni '80, abiti seconda pelle in pizzo trasparente e completi minimal con top di raso e pantaloni, ieri però ha cambiato radicalmente stile. Complice (forse) il fatto che la trasformazione in Barbie di due settimane fa l'aveva fatta impazzire, la conduttrice ha deciso di puntare tutto sul rosa bubble-gum, anticipando così la primavera ma senza rinunciare alla sensualità.

Alessia Marcuzzi in total pink

Alessia Marcuzzi è chic col tubino

Per la quinta puntata di Boomerissima Alessia Marcuzzi ha scelto un adorabile look total pink. Ha sfoggiato un sinuoso tubino rosa, un inconfondibile modello firmato Dolce&Gabbana con la gonna al ginocchio che fascia la silhouette e il bustier con le coppe a vista e le spalline sottili a contrasto. Per completare il tutto ha scelto un paio di décolleté color cipria con il tacco a spillo, rendendo così ancora più "bubble-gum" il suo outfit. Niente gioielli, ad aggiungere un tocco colorato sono state la manicure rosso fuoco e un velo di rossetto coordinato sulla bocca. In quanti direbbero che la Marcuzzi ha raggiunto i 50 anni?

