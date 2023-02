Alessia Marcuzzi in Alta Badia: quanto costa la vacanza sulla neve Vacanza sulla neve per Alessia Marcuzzi e la figlia Mia Facchinetti che per il loro soggiorno di montagna hanno scelto uno storico hotel nel cuore delle Dolomiti.

A cura di Clara Salzano

Alessia Marcuzzi in Alta Badia

Alessia Marcuzzi è in vacanza sulle Dolomiti con la figlia Mia Facchinetti. La nota showgirl, reduce dal successo del suo programma Boomerissima, già confermato per una seconda edizione l'anno prossimo, si è concessa una fuga sulla neve. Dopo più di vent'anni che non sciava, Alessia Marcuzzi ha ripreso gli sci e la location del suo ritorno sulle piste è mozzafiato. Vediamo dove la conduttrice tv sta trascorrendo le vacanze sulla neve.

Alessia Marcuzzi di nuovo sugli sci in montagna

Alessia Marcuzzi è in montagna con la figlia Mia e per la sua vacanza sulla neve ha scelto l'Alta Badia, la valle soleggiata nella parte sud-orientale dall'Alto Adige, tra la Val Pusteria, la Val di Fassa e la Val Gardena. Per il loro soggiorno con vista mozzafiato sulle Dolomiti, la showgilr ha scelto il Dolomiti Wellness Hotel Fanes 5 stelle, risalente al 1560.

Mia con la madre Alessia Marcuzzi nell’hotel in Alta Badia

Dolomiti Wellness Hotel Fanes è un magnifico rifugio cinque stelle che perfette di vivere una vacanza a contatto con la Natura. L'hotel, caratterizzato da una storica costruzione, si trova a San Cassiano, proprio nel cuore delle Dolomiti, Patrimonio Naturale dell'Umanità UNESCO, in Alta Badia Trentino – Alto Adige.

Ambienti raffinati e tradizione alpina caratterizzano gli interni dell'albergo dove soggiorna Alessia Marcuzzi. Al Dolomiti Wellness Hotel Fanes ogni dettaglio è curato con la massima attenzione creando un ambiente esclusivo che offre ai propri ospiti il lusso di una residenza privata con il comfort dell'hotel di lusso come l'ampia area benessere all'aperto e indoor.

Dolomiti Wellness Hotel Fanes

Per il soggiorno di montagna Alessia Marcuzzi alloggia al Dolomiti Wellness Hotel Fanes 5 stelle. La camera della famosa conduttrice tv è una doppia Piz la Ila Superior in stile tirolese che si sviluppa su una superficie di 45 metri quadrati con vista panoramica sulle montagne, salottino interno e bagno con vasca e doccia.

la camera Piz la Ila Superior del Dolomiti Wellness Hotel Fanes

Per una notte al Dolomiti Wellness Hotel Fanes, in una camera come quella di Alessia Marcuzzi e la figlia Mia Facchinetti, il costo durante l'alta stagione invernale è superiore agli 850 euro.