Il cibo più buono ad alta quota, quali sono le compagnie aeree che offrono i pasti migliori Pranzare in aereo può essere un’esperienza unica. Le cinque aziende con la proposta culinaria migliore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Le lunghe tratte in aereo sono sempre impegnative da affrontare ma è più piacevole quando il volo offre alcuni comfort. Tra questi il pasto è sicuramente molto importante e la rivista Food&Wine ha testato varie compagnie per decretare quale sia quella con l'offerta culinaria migliore. Valutando il cibo proposto a bordo, la lista ha preso in considerazione le maggiori aziende per decidere chi proponga il menù più buono.

Emirates conquista il primo posto

La compagnia aerea araba conquista il primo posto dopo essere arrivata seconda nel 2023. Emirates vanta un'ampia offerta per quanto riguarda anche le opzioni salutari i plant based, oltre che specificare la provenienza dei propri prodotti. Il gruppo ha aggiornato il menù dove si possono trovare svariate proposte vegane. Particolarmente apprezzata la torta al cioccolato e tartufo, ma anche la vasta selezione di vini e bevande.

Secondo posto Turkish Airlines

Segue Emirates sul podio la compagnia turca, che punta sulla freschezza e la stagionalità dell'offerta. Alcune tratte dispongono anche di chef che portano a bordo piatti da ristorante. Nel menù di Turkish Airlines vengono proposte specialità turche come l'Adana kebab, ma anche greci come il "pesto di Creta", realizzato con feta, pistacchi, prezzemolo, menta e formaggio cremoso.

Ultima sul podio Singapore Airlines

Chiude il podio la Singapore Airlines che propone anche un servizio denominato "Book the cook", con cui chi dispone del pacchetto premium può preordinare piatti altrimenti non disponibili. la compagnia vanta anche un laboratorio dedicato per la realizzazione dei menù.

Le ultime compagnie della top 5

Caffè preparati direttamente a bordo e birre alla spina pensata per essere servita a 10mila metri, Cathay Pacific si conquista così un posto nella top 5. La compagnia di Hong-Kong sta anche virando verso la sostenibilità servendo un caviale naturale su cucchiai di madreperla. Dalla prima alla quinta posizione in un anno per la Quatar Airways, la compagnia aerea di Doha che rimane comunque tra le migliori cinque grazie alla personalizzazione dei menù. Tra le offerte pane appena sfornato, insalata di burrata e agnello, ampia anche l'offerta a base vegetale.