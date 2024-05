video suggerito

Qual è la migliore compagnia aerea del 2024, la classifica Ogni anno AirlineRatings.com stila una lista delle aziende che eccellono nei viaggi ad alta quota. Quali vettori scegliere se si vuole un’esperienza impeccabile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Qatar Airways ha conquistato il primo posto nella classifica delle migliori compagnie aeree. Nonostante la turbolenza che la settimana scorsa ha colpito un volo dell'azienda nella tratta Doha-Dublino, causando 12 feriti, questa continua a posizionarsi in cima alle classifiche. Dopo aver ceduto la corona ad Air New Zeland lo scorso anno, la compagnia aerea torno ad occupare il gradino più alto del podio della graduatoria stilata dal sito internet AirlineRatings.com, che ogni anno assegna gli Airline Excellence Awards valutando i vettori utilizzando 12 criteri, tra cui: sicurezza, innovazione, redditività, frequenza di incidenti gravi e recensioni dei passeggeri. "Le recensioni dei passeggeri hanno premiato Qatar Airways rispetto a tutte le altre compagnie aeree e dai feedback è emerso un servizio di alto livello", ha spiegato Geffrey Thomas, caporedattore di AirlineRatings.com.

In cosa eccellono le compagnie aeree

Il sito internet ha analizzato diversi aspetti del servizio proposto dai vettori: Singapore Airlines si è aggiudicata la migliore prima classe, mentre Qatar Airways eccelle nella business class, Emirates conquista il primato nella premium economy, mentre Air New Zeland nella economy. Altri settori dove Qatar Airways ha conquistato il primo posto sono stati il catering, mentre Virgin Australia può vantare il miglior equipaggio. Per i viaggi a lungo raggio, AirlineRatings.com premia sulla base della regione, Qatar Airwyas ha conquistato il primo posto in Medio Oriente, mentre la Korea Air ha trionfato nell'Asia settentrionale, la Cathay Pacific Airways è stata leader nel Sud-Est asiatico e l'Air New Zealand ha dominato nell'Australia-Pacifico. Air France è stata la scelta migliore per l’Europa e Turkish Airlines si è ritagliata uno spazio nella parte meridionale del continente. Air Canada ha vinto il premio per il Nord America e Latam si è conquistata il primo posto nel Sud America.

Quali sono le migliori compagnie low coast

Sono state prese in considerazione anche le aziende che offrono viaggi economici, la cui top 5 è composta da: AirAsia Group, Air Baltic, Air Canada Rouge, Cebu Pacific e EasyJet. Ryanair si posiziona solo al sedicesimo posto.