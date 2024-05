video suggerito

"Persone lanciate in aria con cibo e bevande": il racconto della turbolenza sul volo Doha-Dublino I momenti di paura raccontati dai passeggeri del volo Qatar Airways Doha-Dublino vittima di una spaventosa turbolenza sopra i cieli della Turchia che ha causato dodici feriti: "Stavano servendo cibo e bevande e sono stati scagliati in alto".

A cura di Antonio Palma

"Il panico era visibile sui volti di tutti", è la descrizione unanime dei passeggeri del volo Qatar Airways Doha-Dublino che ieri è stato vittima di una spaventosa turbolenza sopra i cieli della Turchia che ha causato dodici feriti. Al momento dell'incidente, infatti, i segnali delle cinture di sicurezza erano spenti e molti quindi non erano legati. Inoltre gli assistenti di bordo stavano servendo cibo e bevande quando l'aereo è precipitato per circa cinque secondi, scagliando tutto e rutti in aria. I passeggeri hanno raccontato che gli assistenti di volo hanno colpito il soffitto mentre il cibo volava via per tutta la cabina durante la turbolenza. Ad alcuni di loro si sono persino strappati gli abiti.

"C'erano persone ferite e sanguinanti e cibo su tutto l'aereo, anche sul soffitto, ovunque", ha raccontato uno dei testimoni ai media irlandesi. "Avevo la cintura di sicurezza allacciata in quel momento, ma stavano servendo cibo e quindi molti membri dell'equipaggio sono rimasti feriti" ha spiegato l'uomo all'emittente irlandese RTÉ. "Alcuni degli assistenti di volo avevano ferite sul viso, una ragazza aveva una lesioni sul braccio" ha raccontato un passeggero mostrando anche i suoi pantaloni strappati.

"La peggiore esperienza che abbia mai avuto su un aereo" ha raccontato un'altra passeggera del volto Qatar Airways QR017 dopo l'atterraggio del Boeing 787-9 dreamliner a Dublino. "Abbiamo sentito l'aereo abbassarsi per circa cinque secondi e accanto a noi abbiamo visto l'assistente di volo salire in aria e tornare subito giù" ha descritto un altro testimone, elogiando l'equipaggio per aver continuato a lavorare nonostante gli infortuni.

La turbolenza ha causato il ferimento di sei passeggeri e sei membri dell'equipaggio e di questi otto sono stati portati in ospedale. Qatar Airways ha dichiarato in un comunicato che "un piccolo numero di passeggeri e dei membri dell'equipaggio ha riportato ferite lievi durante il volo e tutti hanno ricevuto cure mediche" e che "la questione è ora oggetto di un'indagine interna".