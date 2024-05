video suggerito

Turbolenza mortale su volo Londra-Singapore: “Nessun avviso, in un attimo scagliati contro il soffitto” Il drammatico racconto di uno dei passeggeri del volo Londra-Singapore vittima della terribile turbolenza che ha causato un morto e decine di feriti a bordo. “Siamo stati scaraventati sul soffitto e poi abbiamo colpito il pavimento e non capivano cosa fosse successo” ha raccontato l’uomo ferito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Non c'è stato nessun avviso di turbolenza, nessun annuncio. Non abbiamo avuto nessuna indicazione. In un attimo siamo stati scagliati contro il soffitto dell’aereo. È stato tutto così surreale", è il drammatico racconto di uno dei passeggeri del volo Londra-Singapore vittima della terribile turbolenza che ha causato un morto e decine di feriti a bordo. Il 59enne australiano Keith Davis ha raccontato quei terribili momenti ai media locali, rivelando che tra i feriti gravi vi è anche la moglie con la quale viaggiava e che è rimasta paralizzata dalla vita in giù.

Il 59enne e sua moglie Kerry Jordan stavano tornando a casa ad Adelaide da una vacanza nel Regno Unito quando martedì l'aereo ha improvvisamente perso quota mentre era in viaggio da Londra a Singapore. Un momento spaventoso quando i passeggeri sono stati scagliati verso il soffitto in scene da incubo. L’incidente è costato la vita al 73enne britannico Geoffrey Kitchen, che è morto per un sospetto attacco di cuore, ma ha causato il ferimento di oltre 50 persone tra cui alcune gravi.

Negli ospedali di Bangkok, dove l’aereo ha effettuato un atterraggio di emergenza, sono ricoverate ancora quaranta persone di cui 22 in cura per lesioni spinali e sei per lesioni al cranio e al cervello. Le autorità sanitarie locali hanno spiegato che il paziente più anziano ricoverato in ospedale ha 83 anni e il più giovane è un bambino di due anni che ha subito una commozione cerebrale.

Leggi anche Terribile turbolenza sul volo Singapore Airlines, un morto e decine di feriti

Tra di loro anche la moglie di Keith Davis. “È in condizioni molto gravi, è ancora in terapia intensiva. Ha subito un intervento chirurgico d'urgenza e non ha più sensibilità dalla vita in giù, quindi è un momento piuttosto spaventoso", ha detto l’uomo a Sunrise. Il signor Davis ha detto di aver capito che qualcosa non andava quando ha visto sua moglie che non era più in grado di muoversi.

“Siamo stai scaraventati sul soffitto e poi bam, abbiamo colpito il pavimento e non capivano cosa fosse successo. Lei ha colpito il pavimento così forte che non riusciva più ad alzarsi. Potevo vedere che respirava. Poteva parlare ma non riusciva ad alzarsi" ha raccontato il testimone. La signora Jordan è dovuta rimanere nel corridoio per il resto del volo mentre suo marito cercava di proteggerla. Il signor David sta ora aspettando che sua moglie si riprenda in modo che possa essere riportata a casa ad Adelaide.

Intato mercoledì la maggior parte dei 211 passeggeri è stata imbarcata su un volo per Singapore, e la maggior parte ha ormai raggiunto la destinazione finale. Singapore Airlines ha espresso le sue condoglianze alla famiglia dell'uomo morto e si è scusata per "l'esperienza traumatica" subita dai passeggeri e dall'equipaggio.