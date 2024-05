Terribile turbolenza scaglia via i passeggeri, un morto e decine di feriti sul volo Singapore Airlines

video suggerito

Un passeggero è morto e più di 30 sono rimasti feriti su un volo della Singapore Airlines partito da Londra e diretto a Singapore dopo che una violenta turbolenza ha scagliato via i passeggeri e l'equipaggio. La tragedia quando il Boeing 777-300ER diretto a Singapore è stato costretto a un atterraggio di emergenza a Bangkok dove è atterrato alle 15:45 ora locale di oggi martedì 21 maggio. A bordo del velivolo viaggiavano un totale di 211 passeggeri e 18 membri dell'equipaggio, secondo quanto affermato dalla stessa compagnia aerea in un comunicato. "Singapore Airlines offre le sue più sentite condoglianze alla famiglia del defunto", ha affermato la società.

Il dramma si è consumato nel pomeriggio di martedì 21 maggio, ora locale, la mattinata in Italia, a bordo del volo Singapore Airlines SQ321, partito ieri sera dallo scalo londinese di Heathrow e diretto all'aeroporto di Singapore dove l'atterraggio era previsto all'aeroporto Changi alle 18:10 ora locale. L'aereo Boeing 777 ha lasciato il Regno Unito regolarmente ma ha subito gravi turbolenze mentre entrava nello spazio aereo della regione asiatica, che attualmente sta affrontando temporali tropicali estremi. Dopo l'evento estremo a bordo, intorno alle 9 ora italiane, l'aereo è stato dirottato all'aeroporto internazionale di Suvarnabhumi a Bangkok dove ha effettuato un atterraggio di emergenza poco prima delle 16 ora locale.

"Il volo ha incontrato gravi turbolenze durante la rotta. L'aereo ha deviato a Bangkok ed è atterrato alle 15:45 ora locale" ha spiegato la compagnia aerea, aggiungendo: "Possiamo confermare che ci sono feriti e un morto a bordo del Boeing 777-300ER. A bordo c'erano 211 passeggeri e 18 membri dell'equipaggio. Singapore Airlines porge le più sentite condoglianze alla famiglia del defunto. La nostra priorità è fornire tutta l'assistenza possibile a tutti i passeggeri e l'equipaggio a bordo dell'aereo. Stiamo collaborando con le autorità locali in Thailandia per fornire l'assistenza medica necessaria e inviamo una squadra a Bangkok per fornire qualsiasi ulteriore assistenza necessaria".

Nello scalo tailandese è scattato subito un piano di emergenza con numerose ambulanze e servizi di emergenza schierati in pista per soccorrere i feriti a bordo dell'aereo. Per la vittima, però, purtroppo non c'è stato nulla da fare. Si ritiene che il volo abbia incontrato una turbolenza a circa un'ora e mezza da Singapore ma non è chiaro cosa sia accaduto a bordo. Il ministro dei Trasporti di Singapore, Chee Hong Tat, ha affermato che il governo fornirà assistenza ai passeggeri e alle loro famiglie.