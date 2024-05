video suggerito

Chi era Geoffrey Kitchen, il passeggero morto sul volo Londra-Singapore dopo la turbolenza Letteralmente scagliato via insieme agli altri passeggeri, Geoffrey Kitchen, cittadino britannico di 73 anni, stava andando in Australia in vacanza con la moglie quando ha trovato la morte sull’aereo di linea della Singapore Airlines investito da una forte turbolenza che l’ha fatto precipitare per 2mila metri. Diversi i feriti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Aveva in programma una vacanza di sei mesi in Australia con la moglie, invece ha trovato la morte sul volo della Singapore Airlines (partito da Londra e diretto a Singapore) colpito da una violentissima turbolenza che ha scatenato il panico a bordo. Geoffrey Kitchen, cittadino britannico di 73 anni, è la vittima della tragedia in volo avvenuta che colpito l'aereo di linea della compagnia asiatica. Altri trenta passeggeri sono rimasti feriti, sette sono gravi.

Chi era Geoffrey Kitchen, il passeggero morto sul volo Londra-Singapore

L'anziano, un professionista assicurativo in pensione diventato attore teatrale amatoriale, si era recato a Singapore lunedì 20 maggio con il volo delle 22:00 dall'aeroporto londinese di Heathrow. Insieme alla consorte, Linda, si sarebbero fermati in Australia, dove avevano programmato di godersi un po' di relax, hanno detto i suoi vicini di casa al Guardian.

Originario di Bristol, ha vissuto a Thornbury, nel Gloucestershire, per gran parte della sua vita. Insieme alla moglie aveva fondato il gruppo teatrale Thornbury Musical Theatre Group. Recentemente aveva condotto una campagna per la riapertura dell'Armstrong Hall a Thornbury, che in precedenza era stata utilizzata per produzioni teatrali. Lascia un figlio e un nipotino.

Andrew Davies, in viaggio per affari in Nuova Zelanda, era uno dei passeggeri del volo. Era seduto nella parte anteriore dell'aereo ed è stato testimone di molte delle ferite riportate dalle altre persone a bordo, tra cui lo stesso Geoff Kitchen. "Era seduto proprio dietro di me", ha detto. "Molte persone avevano bisogno di aiuto, ma noi ci siamo presi cura di questo signore e io l'ho aiutato a trasportarlo, a farlo alzare dalla poltrona e ad adagiarlo sul pavimento in modo che alcuni professionisti medici potessero rianimarlo" ha aggiunto.

Nonostante gli sforzi, il cuore del 73enne ha smesso di battere per un arresto cardiaco.

La turbolenza e la violenta picchiata, cosa è successo sull'aereo

Secondo quanto ricostruito dal sito specializzato FlightRadar24 (dati analizzati dall'Associated Press) l'aereo della Singapore Airlines si trovava ad un'altitudine di 37.000 piedi. Subito dopo le 10 (ora italiana), il Boeing 777-300ER ha subito un forte e improvviso sbalzo di quota dopo essere stato investito dalla turbolenza, finendo per precipitare di quasi 2 mila metri nel giro di 3 minuti.

Superato il problema è stato dirottato a Bangkok, in Thailandia, dove è atterrato alle 15:45 ora locale (le 10:45 di questa mattina in Italia)a.

Secondo quanto affermato dalla compagnia aerea in un comunicato a bordo l'aereo trasportava un totale di 211 passeggeri e 18 membri dell'equipaggio. La "Singapore Airlines offre le sue più sentite condoglianze alla famiglia del defunto", si legge nella nota diramata.