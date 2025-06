Un altro volo di Air India cancellato per problemi tecnici: è il terzo dopo lo schianto di Ahmedabad

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

Volo Air India – immagine di repertorio.

Un altro volo della Air India è stato cancellato per problemi tecnici. Si tratta del terzo aereo che incorre in guasti in neppure due settimane: il primo è stato il Boeing 787-8 Dreamliner che si è schiantato ad Ahmedabad, in India; mentre il secondo ha fatto dovuto fare rientro ad Hong Kong un'ora dopo la sua partenza.

Nello schianto di Ahmedabad hanno perso la vita più di 200 persone, mentre gli altri due hanno evitato la tragedia per poco. Il volo di oggi, diretto anch'esso a Londra, è stato cancellato a causa di non meglio precisati problemi tecnici, ma da allora non sono stati forniti aggiornamenti sulla loro natura.

L'aereo era arrivato da Delhi e sarebbe dovuto ripartire dall'aeroporto di Ahmedabad alle 13.10 secondo quanto riferisce la CNN News. L'arrivo all'aeroporto di Gatwick era previsto per le 18.25 di oggi. Secondo FlightRadar, l'aereo che non è partito a causa dei problemi tecnici sarebbe dello stesso tipo di quello precipitato ad Ahmedabad.

Non è tutto però, perché nelle prime ore di questa mattina un quarto volo di Air India da San Francisco a Mumbai ha subito un guasto tecnico a uno dei suoi motori. A tutti i passeggeri è stato chiesto di scendere all'aeroporto di Calcutta, dove il volo si era fermato per uno scalo.

Nel frattempo si continua a indagare sull'incidente di Ahmedabad: è stata recuperata la scatola nera dell'aereo che sarà analizzata in questi giorni nel tentativo di ricostruire l'accaduto. I familiari delle vittime riceveranno un risarcimento di circa 86mila sterline ciascuno da parte di Air India mentre sul disastro aereo indagano le autorità indiane e quelle inglesi. Molti dei passeggeri deceduti a bordo dell'aereo erano infatti cittadini britannici con origini indiane che da Ahmedabad stavano tornando a Londra. Tra loro vi era anche l'ex primo ministro del Gujarat, Vijay Rupani.