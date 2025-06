L’ex primo ministro, gli studenti di medicina e la coppia: chi erano le vittime dell’incidente aereo in India L’ex primo ministro del Gujarat, Vijay Rupani, la coppia fondatrice di una pagina sul benessere e gli studenti di medicina: chi sono le prime vittime accertate dello schianto aereo di Ahmedabad, in India. In un video, Jamie Ray Meek e Fiongal Greenlaw-Meek spiegavano di essere in procinto di tornare nel Regno Unito. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Gabriella Mazzeo

L'ex primo ministro e la coppia britannica

Oltre 240 passeggeri quasi tutti deceduti dopo lo schianto dell'aereo diretto a Londra appena decollato ad Ahmedabad, in India. Mentre vanno avanti le operazioni di recupero dei corpi, riconoscimento delle vittime e comunicazione alle famiglie, iniziano ad emergere i primi nomi delle persone morte nello schianto. Cinque studenti di medicina sarebbero deceduti sul colpo mentre altri 50 sono rimasti feriti: il Boeing 787 Dreamliner, infatti, è precipitato proprio sulla mensa del B.J Medical College.

Il bilancio delle vittime è ancora parziale secondo quanto spiegato dal vicepresidente della Federation of All India Medical Association Divyansh Singh. Si continua a scavare anche tra le macerie nella speranza che vi siano ancora superstiti da soccorrere.

Un passeggero è miracolosamente sopravvissuto ed è stato il primo a raccontare gli attimi di terrore prima dello schianto: Vishwash Kumar Ramesh, cittadino britannico, era tornato in India per qualche giorno per far visita alla famiglia ed era di ritorno a Londra. L'uomo ha raccontato di essersi risvegliato dopo lo schianto e di aver visto l'aereo distrutto e i cadaveri degli altri passeggeri. "Mio fratello era seduto in un'altra fila, viaggiava con me e non riesco più a trovarlo" ha spiegato.

Ahmedabad

Tra le vittime vi è anche l'ex primo ministro del Gujarat, Vijay Rupani. A dirlo ai giornalisti è stato il ministro dell'aviazione civile indiana. Vijay Rupani aveva 68 anni ed era stato primo ministro dal 2016 al 2021. Era membro del partito al governo BJP.

Secondo quanto finora ricostruito, l'aereo ha colpito la struttura per gli studenti di medicina e gli edifici di una zona residenziale nei pressi dell'aeroporto di Ahmedabad. I corpi finora recuperati sarebbero circa 204 mentre l'unico sopravvissuto condotto in ospedale sarebbe proprio Vishwash Kumar Ramesh. Dalla proprietà di Air India è stato reso noto che saranno donate circa 86mila sterline alle famiglie di ogni persona coinvolta dell'incidente.

Una buona parte delle vittime, stando alle prime indagini, sarebbe di nazionalità indiana con residenza nel Regno Unito. Sarebbero almeno una decina i residenti di Leicester morti nello schianto secondo il parlamentare conservatore Shivani Raja. Alcuni funzionari del Regno Unito sono stati inviati in India per supportare le indagini su quanto accaduto.

Le cause del disastro aereo non sono infatti ancora chiare: l'Air Accidents Investigation Branch lavorerà accanto all'Aircraft Accident Investigation Bureau indiano per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Per il momento restano gli ultimi video prima del decollo. Alcuni passeggeri ignari si sono ripresi prima della partenza, mostrandosi entusiasti e felici di raggiungere il Regno Unito. Il filmato di Jamie Ray Meek e Fiongal Greenlaw-Meek, due vittime dello schianto, li mostra sereni prima dell'imbarco. I due avevano condiviso su Instagram una serie di scatti dell'albergo di Ahmedabad dove avevano alloggiato e le foto dell'aeroporto. I due proprietari della pagina sul Benessere, Wellness Foundry, avevano fatto sapere nel video di essere pronti a tornare nel Regno Unito "calmi e più felici".