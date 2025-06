video suggerito

"Mio figlio si è buttato dal secondo piano": l'aereo dell'incidente in India si è schiantato su un ostello Le prime testimonianze delle persone coinvolte nel drammatico incidente aereo avvenuto oggi in India: il volo AI171 di Air India che era partito da Ahmedabad, in Gujarat, diretto verso Londra Gatwick, è finito su un ostello che ospita medici. A bordo 242 persone.

A cura di Dario Famà

Questa mattina un volo diretto all'aeroporto Londra Gatwick si è schiantato nel quartiere residenziale di Ahmedabad, in India, colpendo anche un ostello di studenti universitari di medicina. L'incidente è avvenuto appena 5 minuti dopo il decollo.

A bordo dell'aereo c'erano 242 tra passeggeri e membri dell'equipaggio, i corpi recuperati sono già oltre 200. Secondo quanto comunicato, sull'aereo viaggiavano 169 cittadini indiani, 53 cittadini britannici, sette portoghesi e un canadese.

Anche alcune persone che si trovavano in zona sono rimaste coinvolte: fino a 60 individui del posto avrebbero riportato lesioni, mentre sarebbero 5 i dispersi. Molti di questi sarebbero studenti specializzandi, che si trovavano nell'edificio.

Secondo quanto riferito dalla Federation of All India Medical Association (Faima), i feriti sono stati portati in un ospedale vicino e tra questi ci sarebbero anche 2 persone ricoverate in terapia intensiva.

"Mio figlio era appena andato nell'ostello dei dottori per un pranzo di lavoro, quando l'aereo si è schiantato nell'edificio" ha dichiarato alla BBC Ramila, donna del posto molto preoccupata per la sorte dell'uomo. "Si è buttato dal secondo piano ed è rimasto ferito, ma per fortuna ora è al sicuro" ha aggiunto la signora.

Scioccato e provato per l'accaduto è anche Poonam Pate. L'uomo ha raccontato all'Asian News International (ANI) che su quel volo c'era anche la cognata in viaggio per Londra: "Ho ricevuto la notizia dell'incidente aereo e sono venuto qui".

Un'altra testimonianza viene da un anonimo, che ha parlato dell'incidente all'agenzia di stampa locale Press Trust of India: "Ero a casa, quando ho sentito un rumore molto forte. Quando siamo andati a vedere cosa è successo, abbiamo visto una gigantesca striscia di fumo. C'erano cadaveri e detriti dell'aereo sparsi ovunque".

Non è chiaro quante siano le persone decedute nell'incidente, ma secondo quanto riferito dal commissario di polizia di Ahmedabad G. S. Malik all' Ani, ci sarebbe un sopravvissuto. In questo momento, l'uomo – Vishwas Kumar Ramesh il suo nome – sarebbe in ospedale a ricevere le cure necessarie.