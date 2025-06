video suggerito

Volo di Air India rientra ad Hong Kong per problemi tecnici: è il secondo dopo lo schianto di Ahmedabad Un altro Boeing 787-8 Dreamliner della Air India, velivolo dello stesso tipo di quello che pochi giorni fa si è schiantato ad Ahmedabad uccidendo più di 200 persone, ha dovuto fare ritorno nell’aeroporto di partenza (quello di Hong Kong) per alcuni problemi tecnici. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un aereo Boeing 787-8 Dreamliner della Air India, lo stesso tipo di quello coinvolto nel tragico schianto di Ahmedabad, ha dovuto invertire la rotta mentre era in volo verso Nuova Delhi per alcuni problemi tecnici. Il volo ha dovuto compiere un atterraggio a Hong Kong: la prontezza del pilota nel segnalare un problema ha permesso all'aereo di rientrare senza conseguenze.

Il Boeing interessato è dello stesso tipo dell'aereo che circa una settimana fa si è schiantato ad Ahmedabad poco dopo essere partito per Londra. A bordo vi erano più di 200 persone, quasi tutte decedute. Questa volta il problema tecnico non è stato reso noto: secondo i dati di tracciamento, l'atterraggio di emergenza è avvenuto circa un'ora dopo la partenza che era avvenuta alle 12.16 da Hong Kong.

La compagnia aerea. fa sapere Air India, non ha ancora stabilito se l'aereo abbia dovuto o meno tornare indietro per un problema tecnico, ma ha applaudito la prontezza del pilota che si è reso conto durante il volo che qualcosa non andava. L'aereo è ora sottoposto a controlli da parte dei tecnici mentre Boeing non ha immediatamente risposto alla richiesta di chiarimenti di Sky sul volo che da Hong Kong doveva arrivare a Nuova Delhi.

Il tutto si è verificato pochi giorni dopo lo schianto tragico del Dreamliner dell'Air India. Nell'incidente sono morti 229 passeggeri e 12 membri dell'equipaggio. Una sola persona è sopravvissuta per miracolo.

Molte vittime avevano anche il passaporto britannico ed erano tornate in India per visitare i familiari o per brevi viaggi. In tanti erano saliti sul volo per fare ritorno a casa dopo un breve soggiorno. Tra loro vi era anche l'ex primo ministro del Gujarat, Vijay Rupani. Alle famiglie delle vittime saranno donate 86mila stelline procapite come risarcimento dalla compagnia Air India.