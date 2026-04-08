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Una sigaretta elettronica in un bagaglio a mano va a fuoco: rischio incidente aereo per il volo Londra-Porto

Paura a bordo a bordo del volo TAP Air Portugal TP1329. L’aereo, decollato da Gatwick per Porto, è stato costretto a rientrare subito: l’equipaggio ha spento le fiamme e i passeggeri sono sbarcati. La colpa è di una sigaretta elettronica riposta in un bagaglio a mano.
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A cura di Biagio Chiariello
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immagine di repertorio
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Una sigaretta elettronica contenuta in un bagaglio a mano ha innescato un incendio a bordo di un aereo della Tap Air Portugal. Il volo TP1329 era partito dall’aeroporto di Londra Gatwick ed era diretto a Porto, ma il capitano si è visto costretto a tornare allo scalo britannico pochi minuti dopo il decollo. L’episodio è avvenuto l’8 febbraio, ma la causa del rogo è stata chiarita solo nei giorni scorsi attraverso il rapporto dell’Ufficio portoghese per la prevenzione e l’indagine sugli incidenti nell’aviazione civile e ferroviaria (GPIAAF). A riferirlo è The Aviation Herald

Secondo il rapporto, “durante la fase iniziale della salita, prima di raggiungere i 10.000 piedi, l’equipaggio di cabina, che si trovava nella parte posteriore dell’aereo, ha rilevato un forte odore di bruciato e ha immediatamente informato il capo cabina”. Quest’ultimo ha coordinato le operazioni, contattando la cabina di pilotaggio e rinforzando il personale nell’area interessata. Nel frattempo, dodici passeggeri si sono alzati dai loro posti, bloccando temporaneamente il corridoio.

L’origine del fumo è stata presto identificata: un bagaglio a mano riposto nella cappelliera superiore era in fiamme. L’equipaggio ha agito prontamente, utilizzando un estintore portatile per spegnere le fiamme, riuscendo così a limitare il fumo e a evitare il panico tra i passeggeri. Dopo circa 14 minuti di volo, l’aereo è tornato a Gatwick, dove il personale di emergenza era pronto ad accoglierlo. I vigili del fuoco hanno ispezionato il bagaglio e l’area circostante, rimuovendo il bagaglio coinvolto per ulteriori accertamenti.

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Tutti i passeggeri e l’equipaggio sono rimasti illesi. “Il benessere di passeggeri e equipaggio è stato confermato, e sono state effettuate verifiche di sicurezza prima della partenza verso Porto”, ha aggiunto la GPIAAF. Una volta ricevuto il via libera, il volo è decollato nuovamente, atterrando a Porto con quasi tre ore di ritardo rispetto all’orario previsto.

Il rapporto ha confermato che la causa dell’incendio è stata la sigaretta elettronica trasportata nel bagaglio a mano. Non è chiaro il numero esatto dei passeggeri a bordo, ma l’Airbus A320 può ospitare fino a 180 persone.

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