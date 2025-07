Bird strike per volo Ita Palermo-Milano dopo decollo: aereo torna indietro per motore in avaria, paura a bordo

Paura a bordo di un volo Ita partito dall'aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo e diretto a Milano Linate. L'aereo, infatti, è stato costretto a tornare indietro poco dopo il decollo per un motore in avaria a causa di uno stormo di uccelli.

Si tratta del cosiddetto fenomeno del bird strike, termine con il quale si intende un impatto violento tra un aereo e un uccello, o un intero stormo. Tra i passeggeri ci sono stati momenti di paura, ma nessun problema di sicurezza. Sono poi scesi in attesa di essere riprotetti e indirizzati su un nuovo volo.

Si tratta del secondo incidente del genere nel giro di una settimana a Palermo. Un episodio simile si era già verificato il 2 luglio scorso quando un aereo sempre in partenza dal capoluogo siciliano e diretto a Milano era stato costretto a fare dietrofront dopo il decollo a causa della collisione con dei gabbiani. Anche in quell'occasione, tuttavia, il volo è stato cancellato.

Stando ai dati della Federal Aviation Administration, il fenomeno del bird strike non è raro, anzi. Rappresenta uno dei rischi più gravi per la sicurezza aerea ed è stato responsabile, dal 1988 al 2019, di 292 decessi globali legati a collisioni con la fauna selvatica. Nello studio viene anche indicato che circa il 61% delle collisioni con uccelli avviene durante le fasi di atterraggio, mentre il 36% si verifica durante il decollo e la salita, mentre solo il 3% degli impatti avviene in fase di crociera. Un problema che può essere contrastato con programmi integrati di gestione della fauna, oltre che con il costante monitoraggio del Birdstrike Risk Index, un indice che consente di misurare il rischio di collisioni con la fauna selvatica in ciascun aeroporto.