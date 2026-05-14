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Cagliari, guasto tecnico in quota: volo Aeroitalia costretto a tornare in aeroporto subito dopo il decollo

A causa di un’anomalia tecnica il volo Aeroitalia delle 15:20 di ieri, diretto a Milano Linate, è stato costretto a una manovra di rientro immediato subito dopo il decollo.
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A cura di Davide Falcioni
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Giornata da dimenticare quella di ieri, mercoledì 13 maggio, per il sistema dei trasporti aereo sardo. Tra guasti meccanici e riprogrammazioni tardive, centinaia di passeggeri hanno subito disagi importanti.

Il primo pesante disservizio si è registrato all’aeroporto di Alghero. Il collegamento Ita Airways delle 8:55 diretto a Milano Linate non è mai decollato a causa di problemi tecnici non meglio precisati. La soluzione proposta dalla compagnia? Uno slittamento di quasi dodici ore, con il nuovo imbarco fissato per le 21:40. Una tempistica giudicata inaccettabile da molti viaggiatori, che hanno preferito una "soluzione fai-da-te" pur di raggiungere la Lombardia: una traversata stradale verso Olbia per tentare l’imbarco dallo scalo gallurese.

Non è andata meglio nello scalo di Cagliari Elmas. Nel pomeriggio di ieri, il volo Aeroitalia delle 15:20, anch’esso diretto a Linate, è stato costretto a una manovra di rientro immediato subito dopo il decollo.

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Anche in questo caso, un'anomalia tecnica ha imposto lo stop precauzionale. Nonostante lo spavento, la compagnia ha assicurato che la situazione è rimasta sotto controllo e che tutti i passeggeri sono stati trasferiti su un volo sostitutivo partito successivamente.

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