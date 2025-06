Aereo Ryanair si schianta sulla barriera in pista in fase di atterraggio: ala distrutta e paura a bordo

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Momenti di paura a bordo di un volo Ryanair in Grecia quando il velivolo ha colpito una barriera in pista in fase di atterraggio danneggiando pesantemente l'ala del velivolo. L'incidente ha coinvolto un Boeing 737 in volo ieri da Londra Stansted all'aeroporto di Kalamata, nel sud della Grecia. Fortunatamente nessun ferito a bordo ma tanta paura tra i passeggeri del volo FR6080.

Come hanno raccontato alcuni testimoni al Sun, a causa dello schianto a nessuno è stato permesso di scendere dall'aereo ma questo ha causato paura e tensione a bordo perché in tanti temevano potesse scoppiare un incendio che avrebbe intrappolato tutti. Fortunatamente alla fine tutto si è concluso nel migliore dei modo ma lo spavento è stato tanto.

L'aereo era decollato normalmente nella mattinata di mercoledì dall'aeroporto londinese ma aveva già dovuto affrontare una forte turbolenza durante il tragitto e molti quindi temevano un atterraggio brusco ma nessuno si aspettava uno schianto.

“Durante il volo si è verificata una forte turbolenza. L'equipaggio aveva detto che l'atterraggio sarebbe stato turbolento ma l'aereo è riuscito ad atterrare normalmente sulla pista dell'aeroporto internazionale di Kalamata. Mentre stava rullando lungo la pista verso la barriera rossa e bianca alla fine, però l'aereo ha virato e tutti hanno sentito un forte botto" ha ricostruito un testimone a bordo.

"Tutti hanno sentito l'impatto" ha spiegato e tutti di spettavano a quel punto un'evacuazione immediata ma dalla cabina è arrivata la comunicazione di rimanere ai propri posti nonostante tutti avessero ormai visto che l'ala era pesantemente danneggiata. "È stato annunciato che tutti avrebbero dovuto aspettare sull'aereo l'arrivo dei vigili del fuoco. Tutti erano spaventati, anche perché con l'ala danneggiata in quel modo c'era chiaramente il rischio di incendio" ha aggiunto il passeggero.

"L'aereo stava rullando per fermarsi quando l'estremità dell'ala è entrata in contatto con una recinzione all'aeroporto di Kalamata. Successivamente l'aereo è rimasto fermo e i passeggeri sono sbarcati normalmente" ha dichiarato Ryanair, aggiungendo: "L'aereo è stato quindi sottoposto alle ispezioni e alla manutenzione necessarie prima di essere rimesso in servizio".