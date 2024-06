video suggerito

La Commissione Ue commenta l’inchiesta sui giovani di FdI: “Condanniamo la simbologia fascista” Il portavoce della Commissione europea, Eric Mamer, ha ribadito che per la Commissione e per la sua presidente Ursula von der Leyen la “simbologia del fascismo” è da condannare. L’inchiesta di Fanpage.it su Gioventù nazionale, movimento giovanile di FdI, ha mostrato le attività del gruppo – con cori al Duce e grida di Sieg heil. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Luca Pons

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Anche la Commissione europea prende posizione su Gioventù Meloniana, l'inchiesta di Fanpage.it che ha rivelato le dinamiche interne a Gioventù nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d'Italia. Infiltrandosi nella sezione di Roma Nord di Gn, una giornalista ha mostrato le attività che i giovani attivisti svolgono – da quelle dal volto più ‘istituzionale', in pubblico, fino ai ritiri e i momenti più privati in cui abbondano gli elogi al fascismo e al terrorismo nero, i cori neofascisti e gli inni a Mussolini, le scritte sui muri con riferimenti al Ventennio e i concerti di rock identitario di estrema destra.

La Commissione Ue, interrogata sulla questione durante un punto stampa, si è espressa tramite il suo portavoce Eric Mamer: "Il punto di vista della Commissione europea e della presidente" Ursula von der Leyen "sulla simbologia del fascismo è molto chiaro", ha detto Mamer: "Non crediamo che sia appropriata, la condanniamo, pensiamo che sia moralmente sbagliata. Siamo molto chiari su questo".

Una risposta netta, pur nei confini del linguaggio diplomatico di Bruxelles. Le attività che riprendono la simbologia fascista sono dunque da "condannare", oltre che "moralmente sbagliate". La Commissione naturalmente ha evitato di commentare direttamente sul partito il cui movimento giovanile ospita queste attività, ovvero Fratelli d'Italia, e tantomeno sulla leader di quel partito e presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni.

Negli scorsi giorni, peraltro, le polemiche sollevate dall'inchiesta hanno raggiunto anche il Parlamento europeo. Le immagini dell'inchiesta, infatti, mostrano il co-presidente dei Conservatori europei (ed eurodeputato di FdI) Nicola Procaccini salutare un altro uomo stringendogli l'avambraccio: un gesto noto come ‘saluto gladiatorio', diffuso da decenni negli ambienti di estrema destra. La presidente del gruppo dei Socialisti e democratici, Iratxe Garcia Perez, ha accusato Procaccini di aver effettuato un "saluto fascista", condannandolo: "Non esiste una possibile normalizzazione della destra in Europa, queste immagini scioccanti di ci ricordano il passato imperdonabile di chi ancora inneggia al fascismo, al razzismo, all'intolleranza". Da parte sua, Procaccini ha negato di aver fatto il saluto gladiatorio: "Ero troppo vicino a una persona, uno di noi ha preso il bicipite, lui mi ha afferrato il gomito", ha dichiarato, annunciando anche una denuncia per querela nei confronti di Garcia Perez.