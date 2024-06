video suggerito

Gioventù Meloniana, S&D: "Nel video di Fanpage Procaccini fa il saluto fascista", eurodeputato Fdi: "Li denuncio" La presidente del gruppo dei Socialisti e democratici al Parlamento europeo, Iratxe Garcia Perez, dopo l'inchiesta di Fanpage.it, punta il dito contro il co-presidente dell'Ecr Procaccini, immortalato mentre fa il cosiddetto "saluto fascista": "Non esiste una possibile normalizzazione della destra in Europa".

A cura di Annalisa Cangemi

La presidente del gruppo dei Socialisti e democratici al Parlamento europeo, Iratxe Garcia Perez, ha scritto sui social che gli esponenti di S&d sono "scioccati dal documentario realizzato dal sito Fanpage che racconta lo stretto legame tra il partito della Meloni e le nostalgie fasciste".

"Tra i tanti video scandalosi, c'è una foto che mostra chiaramente il co-presidente dell'Ecr Procaccini mentre fa il cosiddetto "saluto fascista". Non esiste una possibile normalizzazione della destra in Europa, queste immagini scioccanti ci ricordano il passato imperdonabile di chi ancora inneggia al fascismo, al razzismo, all'intolleranza", si legge in un post su X della presidente Iratxe Garcia Perez.

La presidente di S&d allude all'inchiesta di Fanpage.it ‘Gioventù Meloniana', realizzata dal team Backstair e uscita ieri sera, che mostra la vera faccia dei militanti di Gioventù nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia. Nel video, grazie al lavoro di una nostra giornalista che si è infiltrata tra nel movimento, partecipando per mesi a eventi e serate insieme ai militanti di estrema destra, viene mostrato cosa avviene nelle circoli giovanili del partito della premier Meloni quando le telecamere non ci sono, gli atteggiamenti apertamente nostalgici nei confronti del fascismo, mai rinnegato, i cori inneggianti il Duce e i riferimenti culturali vicini al nazismo, con tanto di rimandi a svastiche, croci celtiche. Un sottobosco inquietante, che si espande e in cui viene ‘allevata' la futura classe dirigente del partito, tra cui Flaminia Pace, astro nascente dei giovani di Fdi e in odore di candidatura per le prossime Amministrative della Capitale.

Nel video si vedono i big del partito presenziare alle riunioni nella sede della sezione giovanile del partito, tra loro anche Arianna Meloni, sorella della premier, ma anche i deputati Fdi Marco Perissa e Paolo Trancassini. In particolare Iratxe Garcia Perez cita Nicola Procaccini, braccio destro di Meloni a Bruxelles, attuale co-presidente di Ecr, appena rieletto al Parlamento europeo, che nel video viene ripreso mente fa il saluto gladiatorio.

Il Pd e Avs hanno chiesto chiarimenti alla presidente del Consiglio Meloni, ma per adesso dai vertici del partito tutto tace. Meloni in questi giorni è in Puglia, impegnata con i lavori del G7.

La replica di Procaccini: "Denuncio la presidente di S&D Perez"

"La presidente del gruppo S&D, Iratxe Garcia Perez, nel suo profilo ufficiale su X, dichiara che esisterebbe una mia immagine trasmessa in tv mentre faccio "il saluto fascista". Si tratta di una colossale menzogna, gratuita e violenta. Tanto è vero che la Perez si guarda bene dal mostrare questa immagine. Provvederò oggi stesso a denunciare la presidente socialista per il reato di diffamazione aggravata. E chiederò nella Conferenza dei Presidenti della prossima settimana che si stigmatizzi formalmente questo modo inaccettabile di fare politica", ha scritto su X il copresidente del gruppo ECR al Parlamento europeo Nicola Procaccini di Fratelli d'Italia, facendo riferimento al post della presidente del gruppo S&d.