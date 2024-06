Inchiesta Fanpage su Gioventù Nazionale, Pd prepara interrogazione: “Meloni deve spiegare”

video suggerito

A cura di Luca Pons

L'inchiesta di Fanpage.it Gioventù Meloniana, che tramite una giornalista infiltrata per mesi ha rivelato le dinamiche interne a Gioventù nazionale (che forma la futura classe dirigente di FdI), "alza il velo sull'inquietante realtà che gravita attorno al movimento giovanile di Fratelli d'Italia che, da quanto riportato nell'inchiesta giornalistica, sembrerebbe inneggiare e promuovere il fascismo anche attingendo impropriamente fondi dalle casse dello Stato". Lo ha dichiarato Matteo Mauri, responsabile Sicurezza del Pd ed ex viceministro degli Interni.

Nell'inchiesta ci sono diversi aspetti che, "se confermati, dovranno essere chiariti dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni", ha detto Mauri. "A partire dalle dichiarazioni di alcuni esponenti dell'organizzazione giovanile che parlano di un escamotage per utilizzare dei fondi del servizio civile per finanziare attività politiche e campagne di propaganda e apologia del fascismo".

Infatti, durante una riunione di Gioventù nazionale a cui una giornalista di Fanpage.it era presente sotto copertura, la fondatrice del circolo Casa Italia Flaminia Pace ha parlato di un meccanismo con cui l'organizzazione avrebbe potuto finanziarsi: "Dal prossimo anno avremo un altro tipo di entrata che ci deriverà dal servizio civile", ha detto. "I soldi vengono dallo Stato, a ogni ragazzo per fare questo volontariato vengono dati 500 euro al mese". Con un aspetto decisamente positivo: "Che dobbiamo fare però per fare servizio civile? Nulla". E, naturalmente, "dei 500 euro si gradisce una buona offerta".

Sul tema, Mauri ha annunciato che il Partito democratico presenterà un'interrogazione parlamentare. Il deputato dem Matteo Orfini, sui social, ha commentato: "Ovviamente appena terminato il G7 Giorgia Meloni commissarierà l'organizzazione giovanile del suo partito ed espellerà quei parlamentari che hanno consentito quanto emerso nell'inchiesta di Fanpage, ovvero una continua e organizzata apologia del fascismo. Vero Giorgia?".

Un altro deputato del Pd, Arturo Scotto, recentemente sanzionato alla Camera per i fatti legati all'aggressione del parlamentare Donno (M5s), ha detto di non capire "il perché" della punizione, dato che non si trovava nell'emiciclo durante l'aggressione. "Forse", ha ipotizzato, "sono stato sospeso perché antifascista e ho protestato in maniera forte quando un deputato leghista ha fatto il segno della Decima Mas in Aula".

D'altra parte, ha commentato il deputato, dopo l'inchiesta di Fanpage "molte cose sono più chiare. Tanti avranno notato come il deputato Trancassini nei video faceva il saluto gladiatorio nelle adunate dei giovani di FdI". Infatti, tanto Paolo Trancassini quanto Marco Perissa (FdI) sono mostrati mentre si salutano prendendosi l'avambraccio. "E Trancassini, in quanto questore, è tra quelli che più ha spinto in Ufficio di presidenza per la sospensione mia e degli altri colleghi del Pd. Una scelta politica, dunque. Sulla quale sarebbe giusto riflettere. Ma io dai fascisti non mi faccio giudicare", ha concluso Scotto.