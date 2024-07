Gioventù Meloniana, Commissione contro l’odio presieduta da Segre acquisisce i filmati dell’inchiesta

video suggerito

A cura di Annalisa Cangemi

La Commissione Segre contro i crimini d'odio ha acquisito i filmati dell'inchiesta di Fanpage.it Gioventù Meloniana, sui giovani militanti di Fratelli d'Italia e sulla loro manifesta vicinanza al fascismo e al nazismo, confermata da gesti e dichiarazioni ripresi e raccolti da una nostra giornalista infiltrata, Selena Frasson.

L'esigenza – espressa nella riunione in corso al Senato e con la senatrice Liliana Segre in collegamento – è stata condivisa da tutti i gruppi parlamentari e segue alla richiesta contenuta in una lettera dell'ex parlamentare di Forza Italia, Elio Vito. I filmati verranno acquisiti per approfondire quanto emerso e decidere eventuali azioni.

Nella lettera in questione l'ex parlamentare di Forza Italia Elio Vito – che aveva lasciato gli azzurri nel 2022 – aveva chiesto espressamente alla senatrice Segre di occuparsi della vicenda e di quanto emerso soprattutto nella seconda parte dell'inchiesta del team Backstair, in cui si vedono alcuni giovani, tra cui Elisa Segnini e Flaminia Pace (che poi si sono dimesse), pronunciare gravi frasi antisemite e razziste, ai danni anche dell'esponente di Fratelli d'Italia Ester Mieli, figlia di un sopravvissuto all'Olocausto. Vito nei giorni scorsi aveva spiegato così la sua iniziativa: "Ho scritto alla Commissione parlamentare che contrasta fenomeni di intolleranza, razzismo ed antisemitismo, presieduta dalla senatrice Segre affinché si occupi di quanto mostrato dall'inchiesta di Fanpage sulla gioventù meloniana. Se non interviene il governo, lo faccia il Parlamento".

Elio Vito chiedeva appunto che la Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, acquisisse i filmati e avviasse "tutte le iniziative che riterrà necessarie ed opportune per contrastare adeguatamente tali manifestazioni evidentemente incompatibili con la nostra Costituzione e con le nostre istituzioni democratiche".

"Credo che queste derive, chiamiamole derive, che sono venute fuori in questa ultima settimana in modo eclatante, ci siano sempre state, nascoste, non esibite, ma in parte ci sono sempre state. E con questo governo, si approfitta di questo potere grande della destra, che del resto è stata votata, non è rivoluzionaria andata al governo, non ci si vergogna più di nulla", ha detto la senatrice a vita Liliana Segre, in un'intervista a In Onda su La7. "Ho seguito in varie trasmissioni questa ‘seduta' inneggiante a Sieg Heil, questi moti nazisti che io ricordo in modo diretto non per sentito dire. Ora, alla mia età dovrò rivedere ancora questo, dovrò essere cacciata dal mio paese come sono stata già cacciata una volta? È una domanda che ha una risposta", ha detto ancora Segre. "È una domanda provocatoria?" le ha domandato la giornalista Marianna Aprile. "È una domanda che è una risposta", ha replicato Segre.