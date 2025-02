video suggerito

"Elly Schlein? Vorrei vederla impalata": l'odio della Gioventù Meloniana nei confronti della segretaria Pd Nel quarto episodio del podcast di Gioventù Meloniana, il team Backstair di Fanpage.it ricostruisce l'inquietante scena di un banchetto FdI, dove una sostenitrice ha invocato la violenza contro la segretaria del Pd Elly Schlein, trovando consenso tra i presenti.

Nel cuore di Roma, durante un volantinaggio per le ultime elezioni europee, una scena sconcertante si consuma a un banchetto elettorale di Fratelli D'Italia. Una sostenitrice del partito, appartenente alla comunità ebraica, si avvicina ai militanti di Gioventù nazionale presenti per parlare del conflitto in corso in Medio Oriente. Il discorso vira rapidamente sulla politica italiana, fino a quando il nome di Elly Schlein viene evocato.

"Come ebrea io guardo l’atteggiamento che hanno i partiti nei confronti di Israele, il mio nemico in questo momento sono i terroristi di Hamas che la sinistra sta difendendo", sostiene la donna. Un referente di Fdi e responsabile del circolo di Gn Pinciano suggerisce il nome di Elly Schlein come esempio di questa tendenza e la signora risponde: "Quella testa di cavolo, se potessi vederla impalata lo farei molto volentieri". Questo commento non suscita indignazione, né un richiamo all’ordine da parte dei militanti di Fratelli d'Italia, ma anzi trova sponda tra i presenti. “Pure noi”, risponde l'allora responsabile del circolo Pinciano Flaminia Pace.

La scena, documentata e analizzata nel quarto episodio del podcast Gioventù Meloniana, non è un caso isolato. È la fotografia di una destra giovanile che oscilla tra la necessità di mostrare un volto moderato all'esterno e la presenza di un linguaggio carico di odio, senza più argini né pudore, quando pensa di non essere osservata da occhi indiscreti. Il podcast di Gioventù Meloniana, disponibile in esclusiva per gli abbonati a Fanpage.it, ricostruisce nei dettagli l’accaduto, ponendo interrogativi più ampi sulla cultura politica della destra giovanile. In quattro episodi, i giornalisti dell'unità investigativa di Fanpage.it Backstair, Luigi Scarano e Selena Frasson, ripercorrono l'infiltrazione che ha svelato dall’interno ideologie estremiste e inni al fascismo nel movimento giovanile di Fratelli d’Italia.

Il podcast offre uno sguardo senza filtri su mesi di incontri, manifestazioni ed eventi, arricchito da contributi audio esclusivi e testimonianze di ex militanti. Oltre a ricostruire i fatti, le quattro puntate guidano gli ascoltatori dietro le quinte dell'indagine, svelando personaggi e momenti inediti, e spiegando come funziona il metodo sotto copertura. Un viaggio che culmina nella video-inchiesta che ha scosso il panorama politico italiano.

Per ascoltare tutte le puntate del podcast