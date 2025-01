video suggerito

Gioventù Meloniana, l'inchiesta diventa un podcast: dal 27 gennaio in quattro puntate su Fanpage.it Il podcast di Gioventù Meloniana ripercorre, in quattro episodi, l'inchiesta realizzata dal team Backstair di Fanpage.it che ha svelato il lato nascosto di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d'Italia.

A cura di Backstair

L’inchiesta Gioventù Meloniana, realizzata dal team Backstair di Fanpage.it, arriva in formato podcast. Dal 27 gennaio, in esclusiva per gli abbonati a Fanpage.it, quattro episodi racconteranno il dietro le quinte dell'infiltrazione che ha svelato il volto nascosto di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia.

Abbiamo deciso di regalare la prima puntata a tutti, per dare un elemento in più a chi ancora non è tra i nostri sostenitori. Si può ascoltare qui:

Il podcast, scritto e narrato dalla voce dei giornalisti che hanno realizzato l'inchiesta, ripercorre mesi di incontri, manifestazioni ed eventi, facendo finalmente ascoltare al grande pubblico anche quello che di questa inchiesta finora non era stato raccontato. Nel corso delle quattro puntate, pubblicate con cadenza settimanale a partire da lunedì 27 gennaio fino a lunedì 17 febbraio, il podcast non si limita a ricostruire i fatti e le scoperte dell’inchiesta, ma guida gli ascoltatori dietro le quinte dell'indagine giornalistica, svelando il funzionamento del metodo sotto copertura.

Attraverso la voce degli autori, Luigi Scarano e Selena Frasson, la giornalista che per mesi ha vissuto come militante del movimento, scopriamo come è stato possibile documentare, dall’interno il funzionamento del movimento raccogliendo prove di ideologie estremiste e inni al fascismo nella giovanile di Fratelli d'Italia.

Ogni puntata offre uno sguardo senza filtri su una realtà che si muove tra cerimonie commemorative, campi comunitari e campagne elettorali, arricchita da contributi audio esclusivi, e testimonianze dirette da parte di ex militanti. Un viaggio culminato nella video inchiesta pubblicata da Fanpage.it, che ha messo in luce dinamiche, ideologie e contraddizioni che hanno scosso il panorama politico italiano negli ultimi mesi.

Per ascoltare tutte le puntate del podcast, e sostenere il nostro giornalismo indipendente, abbonati a Fanpage.it. Se invece sei già abbonato, troverai tutti gli episodi nella sezione Podcast dell'area sostenitori.