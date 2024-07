video suggerito

Gioventù Meloniana, interrogazione M5s ad Abodi su fondi Servizio Civile, ministro: "Sistema trasparente" Il ministro per lo Sport e i giovani Abodi, per conto del governo, ha risposto al Question Time di oggi a un'interrogazione del M5s su un presunto impiego illegittimo delle risorse del Fondo nazionale per il SCU, emerso dall'inchiesta di Fanpage.it Gioventù Nazionale.

A cura di Annalisa Cangemi

Il M5s ha presentato un'interrogazione al ministro per lo Sport e i giovani Abodi per fare chiarezza su quanto emerso dal servizio giornalistico di Fanpage.it sui militanti di Gioventù Nazionale, organizzazione giovanile di Fratelli d'Italia, al cui interno ci sono attivisti nostalgici del fascismo e del nazismo, e circolano atteggiamenti e frasi antisemiti e razzisti, con toni violenti e discriminatori.

In particolare, l'interrogazione a firma dei deputati Silvestri, Baldino, Santillo, Auriemma, Cappelletti, Fenu, vuole fare luce su un particolare aspetto del video ‘Gioventù Meloniana', che mostra raduni e cori inneggianti al Duce e Hitler, e cioè il collegamento tra i fondi del servizio civile e le attività di propaganda politica di Fratelli d'Italia, che sembra emergere in base alle parole degli esponenti di Gioventù Nazionale.

È proprio una delle nuove leve di Fratelli d'Italia, Flaminia Pace, attiva a Casa Italia, circolo di Fratelli d'Italia da lei fondato – che in seguito al clamore suscitato dall'inchiesta è stata costretta a lasciare il suo ruolo nella Commissione affari europei e cooperazione al Consiglio nazionale giovani – a dire: "Dal prossimo anno avremo un altro tipo di entrata che ci deriverà dal servizio civile, i soldi vengono dallo stato, a ogni ragazzo per fare questo volontariato vengono dati 500 euro al mese. Che dobbiamo fare però per fare servizio civile? Nulla. Dei 500 euro si gradisce una buona offerta". La vicenda è stata ritenuta molto preoccupante dalla Conferenza Nazionale Enti per il Servizio Civile.

Secondo la presidente del CNESC, Laura Milani, "Viene strumentalizzato il servizio civile, indicato come fonte di finanziamento della militanza a fronte di progettualità fittizie. Niente di più lontano dall’istituto Repubblicano del SCU (Servizio Civile Universale ndr), che per legge ha la finalità di difendere in modo nonviolento la Patria, e quindi i valori costituzionali che sono l’antitesi del fascismo. Il Servizio Civile Universale coinvolge decine di migliaia di giovani l’anno in azioni volte alla tutela del bene comune e alla costruzione della pace. Aspettiamo che su questa inchiesta si esprima anche il Ministro Abodi".

Il testo del M5s, indirizzato alla presidente del Consiglio Meloni, domanda come il governo "intenda escludere gli estremi di una truffa ai danni dello Stato derivante da un impiego illegittimo delle risorse del Fondo nazionale per il SCU, per finanziare il sistema di raccolta di Casa Italia, circolo del partito di cui è presidente nazionale e preservare il SCU e le sue risorse da conflitti di interesse".

La risposta di Abodi

Il ministro Andrea Abodi è intervenuto provando a fare chiarezza, ma non ha commentato nel dettaglio le dichiarazioni di Flaminia Pace, né ha condannato le sue parole: "Ricordo che i movimenti politici e le associazioni legate ai partiti politici non possono partecipare ai progetti del Servizio Civile Universale, anche perché non possono iscriversi all'albo del Servizio Civile Universale". I progetti ammessi al bando sono soggetti a controllo in base alla legge, ha aggiunto il ministro, sottolineando che il sistema Servizio Civile Universale è "improntato alla massima trasparenza e oggettività", aggiungendo che ha una "natura chiara e terza e non certamente politicizzata".

"L'accreditamento dei soggetti, sia pubblici che del privato sociale, quindi no profit, prevede la corrispondenza tra le loro finalità statutarie e quelle di legge, a loro volta ispirate ai valori costituzionali degli articoli 2, 4, 11 e 52. Pertanto – ha aggiunto – ogni ente deve aderire oggettivamente a questi valori per poter operare nel sistema. Ad oggi sono circa 470 gli enti gestori accreditati e oltre 17mila gli enti che possono accogliere i giovani volontari, organizzati in quasi 68mila sedi su tutto il territorio nazionale".

"I programmi e i progetti del Servizio civile sono sottoposti a una valutazione qualitativa sulla base di criteri oggettivi e pubblici da parte di una commissione terza. Il procedimento di valutazione dei programmi si configura quindi come una procedura concorsuale e concorrenziale", ha spiegato ancora il ministro dello Sport.

Non è la prima volta che un ministro del governo Meloni risponde a quesiti sul contenuto della videoinchiesta di Fanpage.it. Oltre alla lunga risposta data dalla premier Giorgia Meloni, che aveva criticato Fanpage.it accusando il giornale di aver lavorato con metodi "da regime", mentre si trovava al Consiglio europeo di Bruxelles, era stato il ministro Ciriani per primo a rispondere a un'interrogazione del Pd. Oggi tocca al ministro Abodi.

Il testo dell'interrogazione del M5s al Question Time

Al Presidente del Consiglio dei Ministri – Per sapere – premesso che: Gioventù Nazionale, ai sensi dell’articolo 1 del suo Statuto, è “organizzazione unica e ufficiale dei giovani che si riconoscono nelle finalità dell’associazione partitica Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale”; dei fatti venuti alla luce grazie all'inchiesta giornalistica condotta all’interno di Gioventù Nazionale dalla testata Fanpage, oltre agli atti che rimandano a ideologie fasciste e naziste, xenofobe e omofobe, già oggetto di atti di sindacato ispettivo, preme rimarcare in questa sede le gravi dichiarazioni ivi emerse in ordine alla ferma e consapevole volontà di impiego illegittimo delle risorse del Fondo nazionale per il Servizio civile universale (SCU), per finanziare il sistema di raccolta del circolo di Fratelli d'Italia “Casa Italia”; il SCU è (era) volto ad accrescere coscienza civile e solidarietà nei giovani dai 18 ai 28 anni, compensati con 500 euro mensili per le attività di volontariato svolte sulla base di specifici progetti; il Pnrr ha destinato al SCU 650 milioni di euro, per incrementare il numero di giovani da coinvolgere; una recente norma adottata dal Governo in carica ha esteso la partecipazione al SCU anche agli adulti, fino ai 59 anni, privati del reddito di cittadinanza e privi dei requisiti per l’Assegno di inclusione; l’attuale candidata alla presidenza dell’Agenzia italiana per la gioventù, Federica Celestini Campanari, risulta rappresentante legale di un ente destinatario in 4 occasioni di contributi finanziari del SCU, questione che pone un problema di compatibilità rispetto alla carica; il 30 giugno 2023, l’Agenzia – come indicato nello Statuto, “di elevato profilo strategico” – sotto l’egida della predetta candidata, all’epoca direttrice generale, ha pubblicizzato sul canale social istituzionale un evento organizzato da Gioventù Nazionale; oltre ai sintomi di deriva illiberale, preoccupa questa commistione di ruoli e poteri che, al pari di quanto accaduto con il presidente di Leonardo e il direttore dell’Agenzia nazionale per la cybersicurezza, trasformati in testimonial di partito sul palco di una convention di Fratelli d’Italia, lede la terzietà delle istituzioni, fa dubitare del grado di autonomia degli incaricati del Governo e paventa il rischio che essi perseguano interessi di partito e non quelli nazionali negli specifici settori; come intenda escludere gli estremi di una truffa ai danni dello Stato derivante da un impiego illegittimo delle risorse del Fondo nazionale per il SCU, per finanziare il sistema di raccolta di Casa Italia, circolo del partito di cui è presidente nazionale e preservare il SCU e le sue risorse da conflitti di interesse. Silvestri Francesco, Baldino, Santillo, Auriemma, Cappelletti, Fenu