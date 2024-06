Il ministro Ciriani difende Gioventù Nazionale: “Inchiesta di Fanpage montata ad arte” Il governo ha fornito una prima risposta all’inchiesta di Fanpage.it Gioventù Meloniana. Il ministro Ciriani, per conto del ministro dell’Interno Piantedosi, è intervenuto in Aula, rispondendo a un’interrogazione del Pd: “Il movimento Gioventù nazionale non ha mai attaccato collettivi di sinistra e non ha mai esibito striscioni con riferimenti al fascismo e al nazismo. Nel nostro Paese sono altri, e di diversa ispirazione, i sodalizi che manifestano comportamenti illiberali e violenti”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Cangemi

Il governo ha dato una prima risposta all'inchiesta di Fanpage.it ‘Gioventù Meloniana', sollecitato da un'interrogazione del Pd, rivolta al ministro dell'Interno Piantedosi. Il Pd ha espresso preoccupazione su quanto emerso nel video di Fanpage.it sul movimento giovanile di Fratelli d'Italia, i cui esponenti sono stati ripresi con una telecamera nascosta mentre inneggiano al fascismo e la nazismo, grazie a una nostra giornalista infiltrata. Al posto del titolare del Viminale ha preso la parola in Aula il ministro Ciriani, che però non ha preso le distanze dall'apologia del fascismo documentata nel video realizzato dal team Backstair.

Per il ministro Ciriani si tratta solo di "strumentalizzazione", e "intossicazione del confronto democratico" e il servizio è stato costruito sulla base di immagini "frammentate decontestualizzate e riprese in un ambito privato". "Va evidenziato come nel filmato siano stati ripresi soggetti minorenni", e le immagini in questione siano state diffuse senza acquisire "il preventivo consenso". "Rilevo che gli episodi frutto di quella narrazione non possono tradursi automaticamente sul piano legale", ha sottolineato Ciriani.

"Il servizio giornalistico tende ad accreditare possibili intenzioni da parte degli aderenti al movimento Gioventù Nazionale di ottenere finanziamenti con fondi pubblici a carico del Servizio Civile Universale. Sulla base di elementi forniti dal competente dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, preciso che ad oggi nessuna associazione legata a partiti o movimenti politici risulta attiva nella gestione di progetti nell'ambito del Servizio Civile".

"Quelle del Servizio Civile sono procedure che garantiscono la massima trasparenza e la piena correttezza nell'uso delle risorse pubbliche e che sono assistite da una serie di controlli, sia di tipo amministrativo che di tipo ispettivo, con riguardo agli enti proponenti, sia pubblici che del privato sociale, affinché vengano rispettati i requisiti di accreditamento e, rispetto ai progetti, per assicurare che le attività realizzate rispondano ai principi e alle finalità del Servizio Civile".

"Quindi – ha aggiunto Ciriani – nessun escamotage per utilizzare il programma statale del Servizio Civile come finanziamento".

"Il movimento Gioventù nazionale non ha mai attaccato i collettivi di sinistra, né ha mai pubblicamente esibito striscioni con slogan estremisti o riferimenti a fascismo e nazismo, né ha mai palesato atteggiamenti di ostacolo ai giornalisti. Si può sicuramente affermare, in base ai fatti, che nel nostro Paese sono altri, e di diversa ispirazione, i sodalizi che manifestano comportamenti illiberali e talvolta violenti", ha detto ancora il ministro di Fdi.