"Schlein va impalata? Meloni condanni bestialità": solidarietà da Pd, Avs e Iv per le frasi di GN Da parte delle opposizioni si è levato un coro di condanna per le frasi pronunciate dai militanti di Gioventù Nazionale, come ha documentato il team di inchiesta di Fanpage.it nella quarta puntata del podcast dedicato a 'Gioventù Meloniana'.

A cura di Annalisa Cangemi

Nel quarto episodio del podcast di Gioventù Meloniana, realizzato dal team di inchiesta Backstair, Luigi Scarano e Selena Frasson, viene raccontato un episodio di violenza verbale di cui è stata vittima la segretaria del Pd Elly Schlein.

Il podcast, riservato agli abbonati di Fanpage.it, ripercorre in quattro episodi il dietro le quinte dell'infiltrazione che ha svelato il volto nascosto di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia, con i suoi frequenti richiami nostalgici al fascismo e al nazismo. Nell'ultima puntata viene presentata una scena, avvenuta durante un banchetto elettorale di Fratelli D'Italia. Una sostenitrice del partito, appartenente alla comunità ebraica, si avvicina ai militanti di Gioventù nazionale presenti per parlare del conflitto in Medio Oriente, e nel discorso spuntano minacce di morte e insulti gravissimi rivolti alla segretaria del Pd Elly Schlein.

"Come ebrea io guardo l’atteggiamento che hanno i partiti nei confronti di Israele, il mio nemico in questo momento sono i terroristi di Hamas che la sinistra sta difendendo", dice la donna. Un referente di Fdi e responsabile del circolo di Gn Pinciano fa il nome di Elly Schlein come esempio di questa tendenza, e si sente la signora rispondere: "Quella testa di cavolo, se potessi vederla impalata lo farei molto volentieri". L'allora responsabile del circolo Pinciano Flaminia Pace non si indigna, anzi dice di essere d'accordo, e afferma: "Pure noi". Pace si è dimessa dalla Commissione affari europei e cooperazione del Consiglio nazionale dei Giovani, di cui faceva parte, il 21 giugno scorso.

Solidarietà da parte di Pd e Avs

Molti esponenti del Pd hanno espresso solidarietà alla leader dem. Ma da Fratelli d'Italia per tutta la giornata non è arrivata alcuna presa di distanza da quelle frasi violente. "‘Sono fiera di voi'. Così Giorgia Meloni si è espressa alla festa di Atreju parlando dei giovani di FdI. Vorremmo sapere se, alla luce di quanto emerge dall'inchiesta di Fanpage, la Presidente del Consiglio è ancora convinta di questo giudizio. Dall'inchiesta sui giovani meloniani emerge un quadro di violenza verbale davvero preoccupante contro la segretaria del Pd Elly Schlein. L'augurio è di ‘vederla impalata'. Siamo di fronte a dichiarazioni inaccettabili e indegne di un qualsiasi confronto politico, che ricordano epoche terribili della nostra storia. Ci auguriamo che Giorgia Meloni prenda al più presto le distanze da tali affermazioni e allontani dalla sua organizzazione giovanile chi fomenta, con parole che si richiamano al fascismo, odio e violenza. Il silenzio sarebbe complicità", hanno commentato i capigruppo del Pd al Senato, alla Camera e al Parlamento europeo Francesco Boccia, Chiara Braga e Nicola Zingaretti.

"Le frasi contro la segretaria Elly Schlein pronunciate da una simpatizzante di Fdi e approvate da una dirigente dei giovani del partito di Giorgia Meloni sono di una violenza inaudita. Un clima di odio pericoloso rivelato da una nuova puntata dell'inchiesta di Fanpage sulla ‘Gioventù meloniana' che non può essere ignorato dalla presidente del Consiglio. Dica parole chiare e inequivocabili e cacci dal suo partito chi pensa sia normale volere vedere ‘impalata' la leader del principale partito di opposizione", ha dichiarato Laura Boldrini, deputata Pd e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo.

"‘Schlein? Vorrei vederla impalata'. Sono le parole di una militante dell’organizzazione dei giovani di Fratelli d’Italia, condivise da altri esponenti e riportate da Fanpage. Che pena. Sono giovani fuori, ma rimangono vecchissimi dentro. Fino a quando Giorgia Meloni continuerà a dichiararsi ‘fiera' di loro?", ha detto su X Antonio Misiani, della segreteria nazionale Pd.

"Nella quarta puntata di Fanpage sulla Gioventù Meloniana una militante annuncia che Elly Schlein va impalata. Proprio così. Con il consenso degli astanti. Meloni spenga quella fiamma. Chiuda l'organizzazione giovanile perché fuori dal dettato della Costituzione", ha commentato sui social il capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera, Arturo Scotto.

"Solidarietà alla segretaria del Partito Democratico Elly Schlein per il grave episodio emerso dal podcast ‘Gioventù Meloniana' di Fanpage, in cui un militante di Fdi si augura di ‘vederla impalata'. Invito la Presidente Giorgia Meloni a dissociarsi pubblicamente", ha detto la coordinatrice della segreteria nazionale del Pd e consigliera regionale del Lazio, Marta Bonafoni, sul suo profilo X.

Un messaggio di vicinanza è stato espresso anche dal leader di Avs Nicola Fratoianni: "Ad Elly tutta la nostra solidarietà. Per i giovani di FdI che si augurano che un'avversaria politica venga impalata solo tanta pena. Ma a tutto c'è un limite: Meloni e i suoi diano un segnale chiaro e netto, basta con le ambiguità e i sotterfugi pur di non condannare tali bestialità", si legge su X.

"Piena solidarietà ad Elly Schlein, ancora una donna vittima della violenza verbale, degli insulti sessisti e delle minacce della destra. Mi auguro che dalla presidente del Consiglio e dai vertici di Fratelli d'Italia si levi una voce di condanna, quella stessa voce che ancora aspetto si faccia sentire contro coloro che si sono scatenati con violenza sui miei social", ha scritto la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi.