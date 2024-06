Anche Elisa Segnini si è dimessa dopo l’inchiesta di Fanpage: era capo segreteria della deputata Lucaselli

video suggerito

A cura di Annalisa Girardi

Dopo Flaminia Pace, un'altra figura di spicco all'interno di Gioventù Nazionale, avrebbe fatto un passo indietro in seguito alla seconda puntata dell'inchiesta di Fanpage.it sul movimento giovanile di Fratelli d'Italia: si tratta di Elisa Segnini Bocchia, fino a questo momento capo segreteria della deputata Ylenja Lucaselli, capogruppo del partito di Giorgia Meloni in commissione Bilancio a Montecitorio. . "Elisa ha preso atto" della vicenda che la vede coinvolta "e in attesa di verifica si è dimessa dal ruolo di capo segreteria" della parlamentare di FdI, hanno confermato delle fonti vicine al partito all'AdnKronos.

Nella seconda puntata di Gioventù Meloniana, si vedono diversi militanti pronunciare frasi antisemite e razziste. Tra loro c'è anche Elisa Segnini Bocchia: "Non ho mai smesso di essere razzista né fascista, quindi non ti preoccupare, mi stanno sempre sui coglioni i ne*ri e i comunisti", racconta alla giornalista infiltrata di Fanpage.it, come a giustificare le posizioni più moderate espresse obbligatoriamente in pubblico, per non creare problemi visto il suo ruolo.



Se quando ci sono le telecamere Segnini tende a defilarsi da alcune situazioni, come si vede dall'inchiesta in privato le cose sono diverse. In campagna elettorale, a proposito della possibile elezione di Ilaria Salis, commenta: “Vado apposta a Budapest, a fare festa, vado con Orban e gli dico [Ilaria Salis, ndr] deve marcire in galera con i topi e con i ratti, che le mangiano le dita dei piedi. Oppure la metti nel deserto e la fai mangiare dalle formiche.”

Oggi il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti, commentando il passo indietro di un'altra protagonista dell'inchiesta e volto di punta di Gioventù Nazionale, Flaminia Pace appunto, aveva detto: "Penso che si debba verificare l'accaduto. Ritengo che anche in colloqui privati quali erano, non si debba cadere in queste affermazioni prive di logica e di senso. Ci sono state anche delle prese d'atto da parte dei responsabili, state tranquilli, in FdI chi sbaglia paga".