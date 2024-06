Elio Vito scrive a Segre: “Commissione contro odio si occupi dell’inchiesta di Fanpage Gioventù Meloniana”

Dopo la pubblicazione della seconda puntata dell’inchiesta di Fanpage.it sul movimento giovanile di Fdi, l’ex parlamentare Elio Vito scrive alla senatrice Liliana Segre: “La Commissione parlamentare che contrasta fenomeni di intolleranza, razzismo ed antisemitismo si occupi di quanto mostrato dall’inchiesta di Fanpage sulla gioventù meloniana. Se non interviene il governo, lo faccia il Parlamento”.

L'ex parlamentare Elio Vito, dopo la pubblicazione della seconda puntata dell'inchiesta di Fanpage.it, in cui vengono mostrati filmati raccolti negli ultimi mesi da Selena Frasson, una nostra giornalista infiltrata nel movimento giovanile di Fratelli d'Italia, Gioventù Nazionale, ha condannato quanto emerso e ha scritto una lettera alla senatrice Liliana Segre, che presiede la Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza. Ancora una volta nel video di Fanpage.it si vedono insulti antisemiti, razzisti e inni al nazismo e al fascismo, da parte di militanti di Gioventù nazionale, molto vicini ai massimi dirigenti di Fratelli d'Italia.

In particolare vengono mostrati gravi insulti rivolti alla senatrice di Fratelli d'Italia Ester Mieli, ebrea figlia di un sopravvissuto all'Olocausto. A pronunciare quelle frasi offensive è Flaminia Pace, presidente del circolo pinciano della giovanile di Fratelli d’Italia, si è dimessa dal Consiglio Nazionale dei Giovani, per "motivi personali".

"Ho scritto alla Commissione parlamentare che contrasta fenomeni di intolleranza, razzismo ed antisemitismo, presieduta dalla senatrice Segre affinché si occupi di quanto mostrato dall'inchiesta di Fanpage sulla gioventù meloniana. Se non interviene il governo, lo faccia il Parlamento", si legge in un messaggio su X dell'ex parlamentare, che dopo aver lasciato Forza Italia nel 2022 si è anche dimesso da deputato.

Il sito giornalistico Fanpage.it ha mandato in onda in più riprese una sua inchiesta giornalistica nel corso della quale sono state diverse immagini di militanti ed esponenti di circoli giovanili del partito Fratelli d'Italia intenti a mostrare il saluto fascista, inneggiare al duce, fare cori nazisti, dire espressioni gravemente antisemite e di odio razziale. La gravità di tali comportamenti è se possibile aumentata dal fatto che Fratelli d'Italia è attualmente un partito al governo della nazione ed esprime anche il Presidente del Consiglio dei ministri, on. Giorgia Meloni.

Chiedo, pertanto, che la Commissione da Lei presieduta possa acquisire detti filmati ed avviare tutte le iniziative che riterrà necessarie ed opportune per contrastare adeguatamente tali manifestazioni evidentemente incompatibili con la nostra Costituzione e con le nostre istituzioni democratiche.

Con i migliori saluti,

Elio Vito