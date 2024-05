video suggerito

Passeggero morto dopo turbolenza in aereo: “Chi non aveva la cintura è volato contro il soffitto” Il racconto dei passeggeri illesi sul volo diretto da Londra a Singapore, colpito da una violenta turbolenza: “Abbiamo assistito a scene di terrore assoluto”. In 20 sono ricoverati in terapia intensiva in due ospedali di Bangkok. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Abbiamo assistito a scene di terrore assoluto. Una donna aveva ferita incredibile alla testa, abbiamo sentito urla di agonia". Sono ancora sotto choc i passeggeri del volo SQ321, diretto da Londra a Singapore, colpito da una violenta turbolenza. Il velivolo ha subito un forte e improvviso sbalzo di quota, circa 1800 metri in 5 minuti, che ha lanciato letteralmente in aria persone ed oggetti, costringendo i piloti a effettuare un atterraggio di emergenza a Bangkok. Un passeggero di 73 anni di cittadinanza britannica è morto per i traumi riportati, mentre sono almeno 20 le persone ricoverate in terapia intensiva in due ospedali della Capitale thailandese.

Gli altri, passeggeri e membri dell'equipaggio illesi, sono arrivati questa mattina a Singapore dove hanno raccontato cosa è successo sul Boeing 777-300ER della Singapore Airlines in preda alla turbolenza. Andrew Davies, un passeggero britannico a bordo, ha detto a Radio 5 Live della BBC che l'aereo "è caduto all'improvviso. La cosa che ricordo di più sono oggetti e cose volare nell'aria. Ero coperto di caffè. È stata una turbolenza incredibilmente forte", ha detto.

Un altro passeggero, il 28enne Dzafran Azmir ha detto alla Reuters che coloro che non indossavano le cinture di sicurezza sono stati "scaraventati immediatamente contro il soffitto. Ho visto persone che subivano enormi tagli alla testa e commozioni cerebrali".

Un altro britannico, Jerry, 68 anni, era in viaggio in Australia per il matrimonio del figlio: "Ho sbattuto la testa contro il soffitto, e anche mia moglie. Altre persone che erano nel corridoio hanno finito per fare le capriole", ha ricordato, aggiungendo: "Siamo comunque stati fortunati".

Una donna, Allison Barker ha detto di aver ricevuto un messaggio da suo figlio Josh, che era sull'aereo: "Non voglio spaventarvi, ma sono su un volo pazzesco. L'aereo sta effettuando un atterraggio di emergenza. .. Vi amo tutti". Dopo quel messaggio, ha atteso più di due ore prima di avere nuovamente sue notizie. "Un attimo prima era seduto e indossava la cintura di sicurezza, il minuto dopo deve aver perso i sensi perché si è ritrovato sul pavimento con altre persone", ha detto alla BBC.