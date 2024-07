video suggerito

Risucchiato dal motore di un aereo durante intervento di manutenzione: morto un meccanico in Iran Tragico incidente all’aeroporto di Chabahar Konarak, in Iran, dove un meccanico aeronautico è morto dopo essere stato risucchiato nel motore di un aereo. La vittima si chiamava Abolfazl Amiri ed era impegnata in un intervento di manutenzione di routine quando si è verificato il fatto. Per fare chiarezza su quanto accaduto è stata avviata un’indagine. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Tragico incidente all'aeroporto di Chabahar Konarak, nell'Iran meridionale, dove un meccanico aeronautico è morto dopo essere stato risucchiato nel motore di un aereo passeggeri. La vittima si chiamava Abolfazl Amiri ed era impegnata in un intervento di manutenzione di routine quando si è verificato il fatto.

Secondo quanto riporta il quotidiano tedesco Bild, il motore sull'ala destra dell'aereo era stato acceso per un controllo di prova con i flap aperti. Attorno alla turbina era quindi stata allestita un'area di sicurezza, come da prassi, per evitare incidenti mortali.

Ma quando Amiri si è accorto di aver dimenticato un attrezzo vicino al motore, si è diretto verso la turbina che lo avrebbe risucchiato. A quel punto il motore ha preso fuoco e sono stati subito chiamati i soccorritori, che hanno recuperato i resti del meccanico.

L'autorità aeronautica iraniana ha avviato un'indagine sull'incidente per chiarirne cause ed esatta dinamica. In un video condiviso sui social si vedono le fiamme divampate dal motore dopo che l'uomo è stato risucchiato al suo interno.

Le misure di sicurezza e protezione sono severe negli aeroporti, proprio per prevenire ed evitare questo tipo di incidenti. Tuttavia, dall’inizio del 2024 a oggi, sono stati almeno tre gli altri casi simili, riportati dalla stampa estera.

Tra questi c'è la tragedia accaduta nel mese di maggio, nell'aeroporto Schiphol di Amsterdam, dove una persona è stata uccisa dal motore in funzione di un aereo. I passeggeri hanno assistito inorriditi a bordo di un volo della compagnia KLM alla tremenda morte della vittima, avvenuta mentre l'aereo si preparava al decollo per la Danimarca.

La polizia militare olandese che aveva indagato sull'incidente nell'aeroporto aveva successivamente fatto sapere che l'uomo, dipendente di una società operante nello scalo era "salito intenzionalmente nel motore, il che indica che si trattava probabilmente di un caso di suicidio".