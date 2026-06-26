Piccolo aereo si schianta contro il grattacielo più alto di Pechino: edificio evacuato, il video

Un aereo di piccole dimensioni si è schiantato oggi contro contro la Citic Tower, nota anche come China Zun, che con i suoi 109 piani è il grattacielo più alto di Pechino. Drammatiche le immagini condivise sui social, si attende di conoscere l’eventuale presenza di vittime.

Paura oggi a Pechino dove un piccolo aereo si è schiantato contro la Citic Tower, nota anche come China Zun, che con i suoi 109 piani è il grattacielo più alto della Capitale cinese, nel quartiere finanziario di Guomao. Lo riferisce il sito di Hong Kong Dimsum Daily, secondo cui l'impatto sarebbe avvenuto intorno alle 18.00 ora locale, mandando in frantumi alcune vetrate dell'edificio e provocando la caduta di detriti al suolo.

Il palazzo è stato evacuato in via precauzionale. Le drammatiche immagini diffuse sui social media mostrano frammenti dell'aereo precipitare al suolo. Denso fumo è stato visto levarsi dal piano terra dell'edificio, dove erano sparsi i rottami del velivolo.

Stando alle prime informazioni disponibili, il velivolo, un Sunward SA 60L Aurora, di proprietà di una compagnia di aviazione generale locale, sarebbe decollato dall'aeroporto di Shifosi e avrebbe perso il contatto con i sistemi di monitoraggio del volo poco prima dell'impatto.

Dati di volo non verificati di Flightradar24 e pubblicati online, come riporta la CNN, sembrano mostrare una traiettoria di volo notevolmente deviata per l'aereo. Al momento non sono stati diffusi dati ufficiali su eventuali vittime o feriti e le cause dell'incidente restano sconosciute.