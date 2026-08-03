Morti due piloti nello schianto tra due elicotteri antincendio in Grecia: un velivolo ha preso fuoco nell’impatto

Nel tragico incidente tra due elicotteri antincendio in Grecia nella giornata di ieri 2 agosto sono morti due piloti, altri due sono sopravvissuti.

Due piloti sono morti nel tragico incidente tra due elicotteri antincendio in Grecia nella giornata di ieri 2 agosto. I velivoli erano impegnati nello spegnimento dei roghi che in questi giorni stanno devastando le zone attorno ad Atene. Nel dettaglio, i due elicotteri erano impegnati nella zona di Psatha, a ovest della Capitale: a bordo c'erano due piloti per mezzo. Poi la tragedia. Solo un equipaggiamento è sopravvissuto dopo un atterraggio di emergenza. Sarà fondamentale ora capire nel dettaglio quanto accaduto.

Un cittadino della zona ha ripreso l'impatto mentre stava facendo un video amatoriale con il telefono: si vede un elicottero scendere di quota e impattare con il secondo mezzo. Tra le ipotesi quella che sia trattato di un errore umano o che il pilota sia stato colpito da un malore. Purtroppo però l'elicottero che è stato urtato ha subito preso fuoco, mantre l'altro è riuscito a fare un atterraggio di emergenza. Di questo ultimo elicottero il pilota britannico e un altro coordinatore greco si sono salvati. Sono subito stati individuati e soccorsi. Purtroppo non c'è stato nulla da fare per l'altro equipaggio: quando il velivolo ha preso fuoco è subito precipitato. Si sta procedendo con tutti gli accertamenti del caso.

Intanto non si spengono gli incendi in Grecia. Nella notte sono rimasti attivi diversi focolai nelle aree montuose di Agios Nektarios, Kandili e del monte Pateras tanto da disporre l'evacuazione di Loumba, Ano Alepochori, Morfeika e Stanes Morfa verso Megara. Al momento però si sono calmati i venti e questo agevola le operazioni delle squadre di terra impegnate nell'apertura di fasce tagliafuoco per impedire alle fiamme di avanzare verso Megara, Vilia e la relativa zona industriale.

Secondo i dati di ieri 2 agosto, gli incendi nell'Attica e nella vicina Beozia hanno interessato complessivamente circa 11.100 ettari: 80.800 stremmata nell'area di Porto Germeno e 30.900 in Beozia.