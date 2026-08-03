Perù, lo schianto aereo dopo la comunicazione di emergenza e il silenzio radio: 13 morti, 7 erano italiani

13 persone sono morte dopo l’incidente di un volo aereo in Perù. Resta il giallo sulle cause che hanno portato allo schianto. Tra la segnalazione dell’emergenza a bordo e la caduta passano solo pochi minuti.

Le immagini dell'aereo precipitato in Perù

Alle ore 13 del 1 agosto, 13 persone sono morte nello schianto di un volo turistico in Perù, in un'aerea desertica a circa due chilometri dall'aeroporto di Nazca. Questa è l'unica certezza nella ricostruzione del terribile incidente in cui sono morti 7 italiani, 2 tedeschi, 2 spagnoli e 2 membri dell'equipaggio peruviani.

Il Ministero del Turismo e dei Trasporti peruviano ha aperto un'inchiesta per fare luce sulle cause e annunciato la sospensione preventiva delle attività della compagnia Aerodian che operava il volo.

La cronologia dell'incidente in Perù

Alle ore 12.10 l'aereo Cessna Caravan C-208 è partito dall'aeroporto di Pisco, in Perù, alla volta dello scalo di Nazca. Si trattava di un sorvolo molto tranquillo sopra le Linee di Nazca un sito Patrimonio Unesco tra i più noti del paese, e per questo il velivolo era dotato di grandi finestrini, molto di più rispetto agli oblò normalmente presenti sugli aerei. Questo tipo di mezzi è usato proprio per consentire ai passeggeri di vedere l'attrazione oggetto del volo turistico. Si tratta di un aereo piccolo ma molto robusto, di fabbricazione statunitense, privo della scatola nera.

Intorno alle ore 13.01, a circa due chilometri dall'aeroporto di Nazca, la torre di controllo dello scalo aereo ha ricevuto la segnalazione di un'emergenza a bordo. L'aereo era quasi arrivato a destinazione e stava sorvolando la città di Socos, nel distretto di Pueblo Nuev. Ma pochi minuti dopo quel contatto le comunicazioni tra il personale di terra e l'equipaggio si sono interrotte. Infine, è avvenuto lo schianto a cui è seguito un'incendio.

L'aereo è precipitato in un'area desertica a pochi chilometri dalle linee di Nazca. Sul posto sono giunte le Forze dell'ordine locali e i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e successivamente avviato le indagini per ricostruire le cause del terribile incidente nel quale hanno perso la vita tutti gli occupanti dell'aereo.

Tutte le vittime dello schianto: "Subito rilievi forensi"

A bordo dell'aereo si trovavano 11 turisti e più il pilota e il copilota. I turisti italiani erano 7, appartenenti a due famiglie amiche: Elena Sala; Matteo Gianturco; Lorenzo Angelucci; Massimo Angelucci; Cristina Maria Bianco; Paolo Gianturco; e Pietro Gianturco.

I passeggeri tedeschi erano Hofmann Andreas e Hofmann Gertrud Maria (77), quelli spagnoli Aviles Muñoyerro Alfredo e Sánchez Muñoz Ana Isabel.

A bordo c'erano anche due membri dell'equipaggio della compagnia aerea Aerodiana, il pilota Américo Alejandro Salazar Cuellar che vantava una grande esperienza nei voli turistici sopra le Linee di Nazca, e il copilota Irenka del Carpio Guanilo.

Su tutti verranno eseguiti i rilievi forensi. I risultati andranno ad arricchire il fascicolo aperto dalla Procura Provinciale di Nasca. Anche il ministero dei trasporti peruviano ha spiegato che le indagini saranno "rigorose" e nel frattempo ha disposto la sospensione preventiva delle attività di Aerodiana in attesa della verifica della conformità alle normative vigenti in campo aeronautico.